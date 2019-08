Gobierno Federal el Unico que No Paga Adeudos Prediales

*Alcaldes se Unifican Para Cobrarle.

Ciudad de México, 12 de agosto .- Presidentes municipales de todos los partidos buscan impulsar una reforma constitucional que permita a los ayuntamientos cobrar predial a más de 400 mil inmuebles de los que el gobierno federal no paga un solo peso, lo que les permitirá recursos para atender demandas de la población.

«Se nos señala que recaudamos poco predial, pero el principal deudor se llama gobierno federal y tiene más de 400 mil inmuebles de los que no paga impuesto predial como delegaciones federales, templos, derechos de vía, instalaciones administrativas de sus paraestatales», expuso Sergio Arredondo, secretario técnico de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenam).

Se propondrá que en el artículo 155 de la Constitución se establezcan «cero excepciones» en el cobro de ese gravamen, «y que todo mundo pague predial excepto escuelas y hospitales».

En la Cámara de Diputados, alcaldes de Morena, PRI, PAN, PRD y otros, anunciaron que el próximo lunes 19 de agosto realizarán una reunión nacional de presidentes municipales con miras a impulsar una Convención Nacional Fiscal y Hacendaria que cambie las reglas de distribución de las participaciones federales.

Se pronunciaron por el regreso de los fondos federales dedicados a la inversión en infraestructura y el de seguridad pública (Fortaseg) y otros, sin los cuales están rebasados para, por ejemplo, pagar seguridad pública, inversión en plantas de saneamiento de agua potable, limpieza, atención al turismo en zonas arqueológicas o pueblos mágicos.

El diputado Javier Salinas indicó que la deuda de los municipios es de 15 mil 583 millones de pesos y de ellos se adeudan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 36%, 19 % al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 14 % al IMSS y otro 14 % a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por eso planteó la posibilidad de unificarse para pedir a la Secretaría de Hacienda «que haya una especie de quita y comprometer a los municipios a que recauden bien no sólo predial sino impuesto sobre traslado de dominio, derechos de agua potable y cobro de alumbrado público».

Javier Nava, presidente municipal de San Luis, en San Luis Potosí, e integrante de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAD) pidió «abrir otras posibilidades como el cobro de predial para que los municipios puedan atender las responsabilidades de su gente» ante la necesidad de recursos por las altas tarifas de la CFE.

Adela Román, alcaldesa de Acapulco, Guerrero e integrante de Morena advirtió «Los alcaldes somos los grandes conserjes debemos tener la casa ordenada pero no tenemos capacidad económica» por lo que también pidió la expedición de la ley reglamentaria del 115 constitucional, mismo que está intocado por «cuestiones eminentemente políticas y de control».

Julián Peña, presidente municipal de Tepeojuma, Puebla y perteneciente a Morena reconoció que están rebasados por la inseguridad pero no hay recursos para atender esa demanda

Jaime Heredia de San Juan Teotihuacán en el estado de México advirtió que en donde hay zonas arqueológicas «los municipios no recibimos un solo peso y demos brindar seguridad, limpieza» para atender el turismo pero la federación se queda todo lo recaudado. Sun