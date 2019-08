Se Incrementa la Inseguridad en el Mercado “5 de Mayo!

*Comerciantes se Quejan de la Nula Vigilancia Policíaca.

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto.- Debido a la falta de vigilancia policíaca, se han incrementado los índices de inseguridad en el mercado “5 de Mayo”, ya que delincuentes y drogadictos se han apoderado del inmueble para consumir estupefacientes, representando un peligro para los visitantes, denunciaron locatarios y directivos.

El Secretario de la Asociación “Mercado 5 de Mayo”, Azael Agustín, lamentó la falta de atención de las autoridades municipales para con los locatarios de este centro de abasto, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado atender la problemática de inseguridad, sin embargo, no ha habido respuesta.

El mercado “5 de Mayo”, ubicado en la parte posterior del mercado “Sebastián Escobar”, es de los centros de abastos más antiguos y representativos de Tapachula, pero debido a la falta de apoyo de las autoridades municipales presenta muchas carencias, que impacta fuertemente en la economía de los locatarios que se mantienen en el inmueble.

A través de oficios han solicitado a las autoridades vigilancia policíaca, toda vez que se han incrementado los ilícitos, como robos a locales comerciales y a visitantes, cuya incidencia delictiva mantiene en jaque a los comerciantes, quienes ven disminuidas sus ventas debido a esta problemática.

Por diversas carencias que atraviesa el mercado, muchos propietarios han abandonado sus locales, situación que han aprovechado los delincuentes, ya que se han apoderado de estos espacios para consumir bebidas alcohólicas y drogarse, situación que han reportado a las autoridades, pero no ha recibido ningún apoyo para erradicar este problema de inseguridad.

“Las autoridades municipales son los responsables de esta problemática, porque no establecen ninguna estrategia para erradicar esta problemática que se ha acrecentado y que genera un impacto negativo en la vida comercial del mercado público, ya que influye en la poca afluencia que se tiene a diario”, sostuvo.

Existe un ambiente de zozobra entre los locatarios debido a la presencia de migrantes ilegales y jóvenes que han ocupado los espacios para consumir sustancias psicoactivas, pero lamentablemente no hay respuesta de las autoridades para velar por la seguridad de los ciudadanos ni del inmueble público.

El entrevistado mencionó que, además de la problemática de inseguridad que representa la presencia de delincuentes consumidores de marihuana, también existe el temor entre los directivos y locatarios de que se pueda generar un siniestro, ya que estas personas tiran las colillas de cigarro y estas puedan ocasionar un percance, toda vez que muchos negocios comercializan productos flamables.

Para finalizar, puntualizó que el pasado 20 de Mayo de 2019, a través de un oficio solicitaron al Ayuntamiento Municipal mayor vigilancia tanto al interior como al exterior del inmueble, y expusieron la problemática de la presencia de personas que utilizan el inmueble para consumir “marihuana”, pero hasta el momento han sido sordas a este clamor ciudadano, por lo que los responsabilizaron de los incidentes que pueda ocurrir en el mercado “5 de Mayo” ante su omisión. EL ORBE/ Marvin Bautista.