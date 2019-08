Al Reclusorio Rosario Robles Implicada en la Estafa Maestra. En la Mira Peña Nieto y Meade

*A LA EXFUNCIONARIA SE LE RELACIONA CON EL DESVÍO DE 5 MIL MILLONES DE PESOS, CUANDO FUNGIÓ COMO RESPONSABLE DE SEDESOL Y SEDATU. *EL JUEZ CONSIDERÓ QUE SI ENRIQUE PEÑA NIETO FUE INFORMADO POR LA EXFUNCIONARIA, DE LOS DESVÍOS EN AMBAS DEPENDENCIAS DEBE SER INVESTIGADO.

Ciudad de México, 13 de agosto.- La Subsecretaría del Sistema Penitenciario informó que este martes por la mañana recibió un oficio por parte de un juez de control federal para el ingreso de María del Rosario Robles Berlanga al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el cual se dio aproximadamente a las 08:35 horas.

Tras llegar al penal, Robles fue ubicada en la zona de ingreso del centro de detención, área de acceso controlado, donde contará con monitoreo de vista las 24 horas del día por personal femenino de seguridad y custodia, así como cámara de vigilancia.

La dependencia a cargo de Hazael Ruiz Ortega, informó que se garantizarán los derechos humanos de la señora Robles y confirmó que al interior del penal recibirá el mismo trato que todas las personas privadas de su libertad, como lo anunció la jefa de gobierno.

Robles Berlanga fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla aproximadamente a las 08:35 horas, luego que un juez la vinculada a proceso por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en la denominada «Estafa Maestra». Sun

La UIF alista una nueva denuncia contra Rosario Robles

Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alista otra denuncia en contra de Rosario Robles, luego de detectar 105 convenios adicionales, por más de 800 millones de pesos, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) vinculados con la Estafa Maestra.

“Se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) y estamos iniciando en este momento el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, dijo Nieto luego de participar en el foro “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: retos legislativos” en el Senado de la República.

El titular de la UIF dijo que esos convenios adicionales sirvieron para el congelamiento de las cuentas bancarias de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, hoy vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y a quien un juez dictó este martes prisión preventiva por dos meses.

“Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas de Rosario Robles como sus principales colaboradores y la investigación continua en este momento”, aseguró Nieto.

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dijo que hasta el momento la UIF tiene siete cuentas congeladas con montos que llegan a los 12 millones de pesos en relación a este caso conocido como la Estafa Maestra. Se trata de la cuenta de Robles y de seis de sus colaboradores.

“Estamos siguiendo el proceso de análisis de información y localización particularmente de empresas fachada”, acotó.

Santiago Nieto destacó el trabajo de la Fiscalía General de la República en la investigación en torno a Robles, pero prefirió no referirse a si las indagatorias llegarán hasta el superior de Robles, el ex presidente Enrique Peña Nieto, y su sucesor en Sedesol, José Antonio Meade.

“Es importante el hecho de que una ex secretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de uno de sus actos, es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir”, opinó. (apro)