Más de 50 Casos de Dengue Registran a Diario en Hospital de Huixtla

*Urgen Atención de las Autoridades Sanitarias.

Huixtla, Chiapas; 13 de Agosto.- Como consecuencia de la desaparición del programa Prospera de la administración federal pasada, donde el Gobierno Federal apoyaba económicamente a las jefa de familia en el rubro de salud, alimentación y educación, hoy, con el nuevo programa de Bienestar Benito Juárez, ya no les exigen compromisos de nada ni obligan a las familias a mantener sus patios limpios y libres de cacharros; acudir periódicamente a revisión médica y otros requisitos que debían cumplir y era supervisados para que les entregaran en apoyo.

Hoy, que ya no les exigen nada, por caminitos llegan a sus casas rodeando la basura, el monte y cacharros, y como consecuencia aumentan los casos de Dengue, aunado a la falta de programas preventivos contra la enfermedad por parte de las autoridades de Salud.

Lo anterior fue dado a conocer por personal del mismo hospital, quienes han detectado que van en aumento el brote de dicha enfermedad viral y que es urgente que las autoridades, tanto Gobierno como Salud, sumen esfuerzos para seguir aplicando las medidas preventivas, ya que al desaparecer el programa de Prospera están aumentando incluso las enfermedades de la mujer al no acudir a practicarse el Papanicolaou.

Es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad de seguir promoviendo los programas preventivos de salud e higiene. EL ORBE/Luis Javier Ramos