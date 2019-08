Aumenta Presencia de Migrantes Africanos, Hindúes y Árabes en Moteles y Hospedajes del Centro de Tapachula.

*AUN CON LA PRESENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL, EXTRANJEROS EXTRA CONTINENTALES SIGUEN INGRESANDO AL PAIS. *UTILIZAN BANQUETAS PARA CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS. *UN RIESGO SANITARIO PARA LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- Aún con la presencia de la Guardia Nacional y el reforzamiento de retenes en la frontera sur, la presencia de grupos de migrantes africanos, hindúes y árabes, se ha incrementado en Tapachula, quienes se han establecido en moteles, hospedajes y casas adaptadas para 30 o 30 personas del primer cuadro, originando incertidumbre entre la población en general y comerciantes del centro de Tapachula.

Se desconoce cómo es que estos grupos de personas continúan ingresando a territorio nacional, cuando se suponía que con la Guardia Nacional habría una regulación bien inspeccionada para frenar su ingreso.

La mayoría de los migrantes africanos se han establecido en moteles y hospedajes ubicados sobre la 8ª Norte entre 7ª y 13 Poniente, incluso frente donde se localiza lo que fue la casa de campaña del alcalde Oscar Gurría Penagos; la mayoría de estas personas deambulan por el primer cuadro de la ciudad, ya que se encuentran en la ciudad sin ningún oficio ni beneficio, solo se la pasan fumando alambique.

Y es que desde que se cerraron las oficinas de regulación migratoria en el mes de Marzo, extranjeros de diversas nacionalidades quedaron varados en Tapachula, ya que el Instituto Nacional de Migración ya no les otorgó el documento de salida o salvoconducto para trasladarse a la frontera sur, ya que la intención de este grupo era de pedir asilo en los Estados Unidos.

Migrantes Usan Banquetas Para Consumir Bebidas Alcohólicas.

Aún cuando se desconoce la situación migratoria en el país de los migrantes africanos, hindúes y árabes que cuentan con recursos económicos, se han instalado en moteles y hospedajes.

Según el encargado de uno de estos establecimientos ubicado sobre la 8ª Norte y 13 Poniente, el costo de habitación oscila entre los 3 mil a 5 mil Pesos al mes, aunque a los migrantes se les da la oportunidad de instalarse por grupos en una misma habitación, para que el costo sea más económico para ellos.

Aunque pagan cuartos, los migrantes durante todo el día se apoderan de las banquetas, en donde algunos, utilizan este espacio para consumir bebidas alcohólicas o algún tipo de droga, y bajo los efectos de estas sustancias han incurrido en riñas u otras problemáticas.

El entrevistado mencionó que, no están en contra de los migrantes, sino de la conducta que demuestran, porque no es posible que afecten la tranquilidad de las familias y comerciantes establecidos en el primer cuadro de la ciudad.

Incluso, decenas de ellos se mantienen instalados en colonias aledañas de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en donde los habitantes han denunciado constantes altercados, pues de manera irregular también se han abierto cantinas o “pocitos” en donde los migrantes consumen bebidas alcohólicas y bajo estos efectos alteran el orden.

Presencia de Migrantes, un Riesgo Sanitario Para la Población.

La presencia de grupos de migrantes genera incertidumbre entra la ciudadanía y comerciantes del primer cuadro, principalmente en el tema sanitario, ya que vienen de países que no cuentan con un servicio de salud adecuado ni con un control de vacunación, por lo que conforman un sector muy vulnerable a enfermedades, y obviamente, todas las patologías que puedan desencadenar dicha población, significa un riesgo a la salud de la población tapachulteca.

La falta de higiene, el hacinamiento en que se encuentran en los hoteles y la falta de accesos médicos de los migrantes de distintas nacionalidades, podría desencadenar graves riesgos epidemiológicos, que afectaría a la población de la frontera sur, especialmente de Tapachula.

Finalmente, hizo el llamado a las autoridades para que resuelvan la situación migratoria de este grupo de personas, porque no es posible que la población continúe con el temor y la incertidumbre que genera la presencia de estos migrantes, principalmente por el tema de inseguridad y las enfermedades que puedan portar. EL ORBE/ Marvin Bautista.