Rosario Robles Quedará Presa Durante Todo el Proceso

*Determina el Juez Federal Felipe de Jesus Delgadillo Padierma.

Ciudad de México. El juez federal Felipe de Jesus Delgadillo Padierna asentó en su resolución respecto de la prisión preventiva justificada dictada a Rosario Robles que “la vigencia de la medida cautelar sera por todo el tiempo que dure el proceso y la que se considera proporcional e idonea para garantizar la presencia” de la ex secretaria de Estado en el juicio que se le pueda instruir por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Asimismo, el impartidor de justicia señaló que a Robles Berlanga “la pena a imponer, seria mayor a cuatro años por lo que no alcanzaria beneficios, ni sustitutivos de la pena”.

La acusación en contra de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu) no es por un delito considerado grave y, en consecuencia, no implica pena de prisión, pero a Robles Berlanga se le dictó prisión preventiva justificada, a solicitud del Ministerio Público.

Así lo explica el juez Delgadillo Padierna en su su resolución de la cual La Jornada posee copia:

“Imposicion y lineamientos de la medida cautelar. Agotado el debate entre las partes, este juzgador determino procedente imponer a la imputada, la medida cautelar de prision preventiva justificada, que debera cumplir en el interior del Centro Femenil de Readaptacion Social “Santa Martha Acatitla” en esta ciudad.

“Medida cautelar que se impone porque la imputada:

“Carece de arraigo en esta ciudad, si bien afirmo vivir en el mismo domicilio hace veinticuatro años; existe un informe del Cenapi donde consta que recientemente tramito una licencia de conducir (licencia oficial) en un domicilio diferente. Lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a presuncion de riesgo.

"Hay probabilidad que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos".