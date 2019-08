Alertan a Comerciantes por Presencia de “Falsos Verificadores” de la PROFECO

Francisco Estrada Ramírez, el declarante.

* Detectan 5 Casos de Extorsión.

Tapachula, Chiapas; 16 de Agosto.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Chiapas, emitió una alerta para los comerciantes de diversos giros, toda vez que en los recientes días se ha detectado la presencia de personas que se hacen pasar como verificadores o personal de la dependencia, quienes solo buscan extorsionar o timar a los empresarios.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Chiapas, Francisco Estrada Ramírez, dio a conocer que, en los recientes días se han recibido denuncias de comerciantes de diversos municipios que señalan la visita de “falsos verificadores”, quienes buscan argumentos para exigirles fuertes cantidades de dinero a cambio de no realizar sanciones.

Se ha detectado la presencia de falsos verificadores en los municipios de Reforma, Bochil, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y en el Soconusco, cuyas personas se han presentado a negocios con un oficio apócrifo, el cual cuenta con el logotipo y hasta firmas de algún funcionario actual para pedirles dinero con el pretexto de haber encontrado alguna falta a la ley y para no clausurarlos o denunciarlos.

Los falsos verificadores exigen a los comerciantes depósitos a cuentas bancarias a fin de evitar las supuestas sanciones, por ello, se hace un llamado a las Cámaras empresariales, Asociaciones de comerciantes y empresarios en general, a no dejarse engañar por estas personas y denunciarlos inmediatamente ante las autoridades correspondientes.

Hasta el momento se tienen detectados 5 casos en los municipios del Estado, por ello, la dependencia federal lanza la alerta a todo el sector comercial para evitar caer en extorsiones, señaló.

Estos sujetos incluso cuentan con sellos apócrifos, pero similares a los que utiliza la PROFECO para clausurar negocios, por ello se lanzó una alerta para que ante cualquier duda por alguna verificación, los comerciantes pidan identificaciones de la dependencia, las cuales contienen un código QR que puede revisarse en aplicaciones gratuitas de cualquier teléfono inteligente para constatar si el verificador está vigente en la plantilla de la Procuraduría, además de que cualquier oficio debe contener el nombre del negocio que se revise.

Dijo que se tienen plenamente identificadas a las personas que incurren en el delito de usurpación de funciones, se conocen los números telefónicos y de cuentas bancarias, por lo que se han tomado medidas legales ante la Fiscalía General de la República para aplicarles la ley.

Ningún trabajador de la dependencia federal está autorizado a recibir dinero, porque los pagos se efectúan a través de una línea de captura y depósito en el banco, requerimiento de pago en la Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado o del SAT.

“El llamado a los empresarios y comerciantes de diferentes giros en esta región Soconusco, es para que no se dejen sorprender por falsos verificadores, que sin duda laceran la economía, pues en ocasiones los empresarios al no conocer la ley del consumidor, piensan que la violan como dicen los falsos verificadores, y les llegan a proporcionar dinero”, sostuvo.

Para finalizar, hizo el llamado a las cámaras empresariales y pequeños comerciantes que en caso de detectar la presencia de los verificadores falsos puedan realizar su denuncia al número de la dependencia, 01800 4688722. EL ORBE/ Marvin Bautista