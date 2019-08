Arrancaremos de Raíz la Corrupción e Impunidad: REC

“En Chiapas seguiremos insistiendo hasta arrancar de raíz la corrupción y la impunidad que tanto ha afectado al progreso de la sociedad”, expuso el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al asistir a la clausura del Diplomado “Origen, Conceptos Básicos, Sujetos, Instituciones y Marco Normativo del Sistema Nacional Anticorrupción”, donde convocó a que en todo Chiapas se adopte la cultura de la honestidad para recuperar la confianza de la gente en las instituciones.

“Somos un Gobierno responsable que no mira hacia atrás, camina de frente para cumplir con el compromiso de combatir las viejas prácticas; no nos vamos a cansar de decirlo y también de abogar, porque solamente así habrá transformación, cordialidad, respeto y progreso”, afirmó al tiempo de precisar que se está avanzando en saldar deudas atrasadas y trabajando de forma eficiente para que el presupuesto alcance.

Ante las y los servidores públicos de las Secretarías de Hacienda y de Honestidad y Función Pública, de la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado, a quienes reconoció por el esfuerzo para elevar sus competencias a través de la capacitación y profesionalización en materia de responsabilidades administrativas, fiscalización y en auditoría forense, el mandatario estatal resaltó la importancia de contar con herramientas e instrumentos que obliguen a trabajar con transparencia y rendición de cuentas, con pleno respeto a los bienes del pueblo.

“La Cuarta Transformación de la vida pública del país no es una frase política, ni es una frase de moda, es un proceso histórico en el que vamos a trabajar por el bien común para abonar al crecimiento de la sociedad y superar los rezagos; y para los chiapanecos eso no es difícil, porque somos herederos de una gran cultura de valores y principios”, precisó al reconocer la aportación de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos Borja, quien disertó la conferencia “Consolidación de los sistemas locales y nacional anticorrupción”.

Al destacar el compromiso social que los 71 servidores públicos asumieron al profesionalizarse en materia anticorrupción, el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, señaló que con esta capacitación se cristaliza una de las políticas públicas que el gobernador Rutilio Escandón impulsa en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 para el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública.

“La tarea de erradicar la corrupción significa todo un reto, porque la ciudadanía tiene una percepción negativa sobre el desempeño de los servidores públicos y de las instancias gubernamentales, y en ello debemos ocuparnos para recuperar la confianza perdida; esta capacitación constituye el primer paso en las acciones que habremos de emprender para erradicar este flagelo e impulsar la cultura de la honestidad y promover el manejo responsable de las finanzas públicas con austeridad, disciplina y transparencia”, añadió.

Asistieron al evento la secretaria de la Honestidad y Función Pública del Estado, Liliana Angell González; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia; y el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Comunicado de Prensa