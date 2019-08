Asaltan a Mano Armada el Restaurant “Long Yin”

* SUJETOS ARMADOS AMAGARON A LOS EMPLEADOS Y COMENSALES, QUITANDOLES CELULARES, DINERO Y DEMÁS COSAS DE VALOR.

* TAPACHULA VIVE UNA PROFUNDA CRISIS DE INSEGURIDAD, ¿Y EL AYUNTAMIENTO? BIEN GRACIAS.

Tapachula, Chiapas; 16 de Agosto.- Un comando armado asaltó este viernes un restaurante en pleno centro de la ciudad, mantuvo cautivos a empleados y comensales, pero afortunadamente les perdonaron la vida luego de obtener un botín.

De acuerdo a las primeras versiones, el asalto se llevó a cabo en el restaurante de comida china “Long Yin”, ubicado en la 2ª Avenida Norte, entre la 3ª y la 5ª Calle Poniente, es decir, a dos cuadras de las oficinas del aún alcalde, Oscar Gurría Penagos.

Se dijo que cuatro personas con armas de fuego llegaron hasta ese lugar a alrededor de las 08:30 horas y amagaron con matar a todos si no entregaban dinero en efectivo y objetos de valor.

Tres de ellos realizaban esas maniobras en contra del encargado, los trabajadores y comensales que había en ese momento, mientras que otro quedó vigilando la entrada del establecimiento.

Los asaltantes los obligaron a arrodillarse y luego a acostarse bocabajo, con la advertencia de que, si alguno se atrevía a verles el rostro, ahí mismo sería asesinado a balazos.

Aún cuando no fue confirmado por las víctimas, se dijo que uno de los maleantes hirió con la cacha de una pistola a una empleada, para que revelara en dónde estaba el dinero.

El pánico se apoderó de las víctimas. Trataban de guardar silencio por la amenaza de que los matarían, pero el miedo les hacía llorar y suplicar por sus vidas.

Luego de un rato en el que los mantuvieron cautivos, los delincuentes se apoderaron de varias cosas, entre ellas ocho mil Pesos en efectivo.

Y así, con la misma tranquilidad en la que llegaron los asaltantes, así se fueron, no sin antes advertirles que, el que los siguiera o se asomara a la puerta, se moría.

Por ello dejaron pasar un buen rato. Lentamente se fueron levantado del piso hasta que el encargado se atrevió a salir a la calle y pedir auxilio.

Luego se presentó ante la Fiscalía General de Justicia, al sur de la ciudad, para hacer su denuncia y solicitar que se abriera una carpeta de investigación en torno a lo ocurrido.

La Ingobernabilidad en Tapachula.

Bajo la complicidad de los integrantes del Cabildo, Tapachula ha caído rápidamente en el tema de la ingobernabilidad, porque los delincuentes ya operan cínicamente en pleno centro de la ciudad, donde se supone hay decenas de policías cuidando las oficinas del Alcalde, a sus colaboradores y sus Regidores.

Los hampones no tienen preferencia política ni tampoco les interesa que las actuales autoridades no hagan obras y que sus inauguraciones solamente sean de construcciones del sexenio pasado, como el Museo, el Kiosco central, las casetas de policías, entre otras.

El asalto al Long Yin ocurrido este viernes, no es un caso aislado. Es más, en otro restaurante, conocido como “El Patrón”, se llevaron una bocina y dinero en efectivo.

De igual forma, a escasos 50 metros de ahí, en el Sendero Peatonal, coincidentemente cuatro personas con armas de fuego asaltaron a un trailero y lo despojaron de veinte mil Pesos y su teléfono celular.

Este viernes, casi a la misma hora y a unas cuadras de ahí, justo en la 6ª Poniente, entre Central y 2ª Avenida Sur, los ladrones se robaron un Tsuru, con placas de circulación DPD-878, que su propietario había dejado estacionado.

Unas horas antes, un vehículo con placas de circulación DTX 84 87, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue robado de la 8ª Avenida Sur entre 2ª y 4ª calle Poniente, o sea, a cuatro cuadras de la Presidencia Municipal.

También fue secuestrado al sur de la ciudad un empleado del Servicio Especializado de Transporte y Logística S.A de C.V., a quien le robaron un tráiler cargado con 32 toneladas de leche. La unidad tenía el número económico 784 y placas 895-EQ-5D.

De igual forma, en Plaza Cristal, los amantes de lo ajeno se aprovecharon de las carencias en materia de seguridad en Tapachula y se llevaron un Tsuru modelo 2001, con placas DPW-4632.

Además, en la 5ª Avenida Norte, entre la 11ª y 13ª Calle Oriente, fue reportado que un adulto y un menor participaban en el robo de un vehículo.

Mientras que, a un costado del campo de futbol “Las Delicias”, los ladrones se llevaron una motocicleta que su dueño había dejado estacionada ahí momentos antes.

A otros le fue peor, como a un empleado de Banco Azteca que fue interceptado en la comunidad San Carlos, cuando cuatro sujetos armados lo despojaron de su motocicleta, con placas N97YE.

La Intimidad Familiar y la Vida.

Los delitos en Tapachula se han incrementado alarmantemente no solo en comercios y locales de diversos giros. En las últimas 72 horas también la intimidad familiar, en sus viviendas, ha sido blanco fácil de la delincuencia.

Por ejemplo, una casa en la colonia Teófilo Acebo fue atracada por un grupo de personas hasta el momento desconocidas y se llevaron un lote de joyas, aparatos electrodomésticos y otras pertenencias.

Algo similar pasó en Villa de Las Flores, donde la familia agraviada denunció que les robaron una pantalla de plasma, una bocina, una laptop, joyas, y otras cosas de valor.

Lo peor de todo es que ahora los asaltos son con armas de fuego y con la amenaza de matar a sus víctimas, como lo ocurrido en la sucursal de Viajes Aury, en la 3a. Calle Poniente y 14 Norte, a cuatro cuadras de la alcaldía, donde un sujeto con una pistola se llevó cerca de 7 mil Pesos.

No muy lejos de ese lugar, en la 14a Norte, entre la 11 y 17 Calle Poniente, un cuentahabiente fue herido a balazos por parte de dos delincuentes que lo despojaron de cien mil Pesos que acababa de retirar de un banco.

Otros cinco bandidos asaltaron al propietario del bar “Afortunados”, ubicado en la 11 Poniente, quien debió ser trasladado a un hospital por la golpiza que recibió.

En los primeros nueve meses de la presente administración municipal de Tapachula, es decir, de Octubre del año pasado a Junio del presente, que es hasta donde se tiene contabilizado, se habían denunciado ante las autoridades judiciales, 50 homicidios.

De igual forma, 22 casos de extorsión, 157 por narcomenudeo; 108 robos de vehículos, 121 en viviendas, otros 84 perpetrados en negocios establecidos: 163 lesionados, 61 violaciones sexuales, 4 feminicidios, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello