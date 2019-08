Protestan Mujeres Contra Violaciones en CDMX; Incendia Estación de la Policía

CDMX.- Mujeres congregadas en Glorieta de Insurgentes comenzaron a gritar la consigna “yo sí te creo, yo sí te creo”; esto, antes de comenzar a avanzar sobre Zona Rosa para incorporarse a Paseo de la Reforma y así iniciar la marcha convocada para ayer viernes.

Dicha consigna, pronunciada por las asistentes, evoca el caso de una menor que denunció a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por delito de violación, en hechos ocurridos el pasado 3 de Agosto en la alcaldía de Azcapotzalco.

Aunque no hay una cifra oficial de los agentes desplegados, se sabe que mujeres policías estarán resguardando a las manifestantes, quienes desplegaron un lazo color amarillo para protegerse y que nadie se introduzca entre el contingente.

“Somos muchas, todas sufrimos de acoso, no hay una mujer que se salve del acoso; por eso, creo que cada vez somos más las que estamos presentes en estas marchas”, determinó una de las participantes a este medio.

Los contingentes comenzaron su arribo en punto de las 18:00 horas. Las participantes fueron captadas por cámaras de El Gran Diario de México con pancartas en mano que rezan mensajes como: “Si me matan, si me violan, si me desaparecen, ¡destrúyelo todo!”, o “Nos están matando y tú no haces nada”.

Durante la concentración, las manifestantes comenzaron a exigir, a una voz, justicia. “Si queremos liberarnos de este estado y de este constante vivir feminicida, tenemos que quitarle los privilegios al machismo y visualizar todas las (clases de) violencias que genera”, dijo otra de las manifestantes.

Culmina Marcha Feminista en

el Ángel Tras Actos Violentos

La manifestación feminista culminó en el Ángel de la Independencia tras la vandalización de la estación del Metrobús Insurgentes y las agresiones cometidas en contra de periodistas y personas.

En su transmisión, ForoTV reportó que un grupo de personas realizó pintas en el basamento de este monumento de la Ciudad.

Mientras tanto, otro grupo de mujeres se apostó frente a la entrada de la estación policial de Florencia, donde policías intentaron contener las agresiones cometidas a estas instalaciones.

Cabe destacar que durante esta movilización, las inconformes lanzaron piedras, activaron extintores y vidrios en el Metrobús Insurgentes. Aunado a esto, las mujeres acabaron con los cristales de esta estación.

Durante estos hechos, un hombre que estaba sobre el andén de la estación, retó a las asistentes, quienes le arrojaron diversos objetos. Una de ellas subió a la estación para confrontarlo y forcejear con él.

Grupos anarquistas de encapuchadas también hicieron diversas pintas en la parte trasera del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Posteriormente, el conductor Juan Manuel Jiménez fue golpeado por un hombre -al parecer ajeno a la marcha- durante la transmisión en vivo que se realizaba en el lugar. Las agresiones ocurrieron frente a esta misma estación del Metrobús. Mujeres señalaron al agresor y lo persiguieron.

Un hombre vestido con playera blanca se acercó a un periodista que cubría la protesta y le dio un puñetazo. Tras los hechos, mujeres persiguieron al agresor, quien intentó perderse entre las manifestantes

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que no justificará ningún tipo de violencia en manifestaciones, como lo registrado esta noche, cuando unos cuantos empañaron la defensa de los derechos de las mujeres y además sostuvo que no caerá en provocaciones.

A través de redes sociales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó un comunicado donde destacó que el gobierno capitalino respeta a la mayoría de las asistentes a la marcha, quienes protestaron de forma pacífica, por lo que indicó que están las puertas abiertas para el diálogo. Sun