Rehabilitan Espacios Para Migrantes en Tapachula

Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto.- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inauguró este sábado varias obras y remodelaciones en espacios públicos y oficinas de la ciudad, pero para los migrantes.

Una comitiva encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, estuvo primero en el Parque del Café, ubicado al norte de la ciudad.

Ahí, el funcionario reconoció que, a raíz del incremento de los flujos migratorios de Centroamérica hacia México y los Estados Unidos, han surgido múltiples expresiones de rechazo y xenofobia hacia esos grupos de personas.

Con ello justificó la estrategia integral que ha puesto en marcha la administración federal que, según dijo, buscan enfrentar los retos globales del fenómeno migratorio, pero a través del diálogo y la cooperación.

En el caso de la Frontera Sur, según explicó, se instrumentó la rehabilitación de albergues, la Estación Migratoria y la creación de espacios para ofrecer mejores condiciones a las personas migrantes que se encuentran temporalmente en el país.

Acompañado de los embajadores de Honduras y El Salvador, Alden Rivera Montes y Carlos Cáceres, así como el de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, verificaron los avances de programas de atención a migrantes en la región.

Según el Subsecretario, en los trabajos realizados en ese parque participaron al menos 40 migrantes. Ahí hicieron tareas de limpieza, nivelación y compactación de suelos para la instalación del área de ejercitadores, cancha y juego infantil, colado de pisos en un área, rehabilitación de andadores, entre otros.

Destacó la respuesta de la comunidad internacional al llamado para enfrentar las causas estructurales de la migración forzada y sus consecuencias en la región.

Uno de los primeros organismos internacionales en ofrecer su apoyo a El Salvador, Guatemala, Honduras y México para la atención integral de las personas migrantes, fue la Conferencia Iberoamericana y que su participación ha sido fundamental en la conclusión de los primeros proyectos, señaló.

Destacó además, la participación de la iniciativa privada y de la Secretaría General Iberoamericana, liderada por Rebeca Greenspan, por haber canalizado los recursos del Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo con Iberoamérica para la rehabilitación de los espacios.

La comitiva recorrió los albergues “Jesús el Buen Pastor” y el del DIF Municipal; así como el Parque del Café, la Estación Migratoria “Siglo XXI” y las instalaciones del “Territorio Joven”, en las que los propios migrantes realizaron trabajos de mejoras.

Durante la gira de trabajo inauguraron también la construcción de canchas deportivas, la colocación de aparatos para ejercicios, plantas portátiles potabilizadoras de agua, rehabilitación de ludotecas, mantenimiento a la infraestructura y mejoramiento de espacios con muestras culturales tales como murales.

En los eventos estuvo también la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo Cubillas; la directora nacional del DIF, María del Rocío García Pérez y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

Los funcionarios no pudieron dejar de percibir que las calles de la ciudad se encuentran literalmente destrozadas, principalmente en las colonias populares y fraccionamientos.

También se percataron que, a casi un año de la administración municipal, no hay obras ni inversiones para atender los rezagos y la problemática actual en el segundo municipio más grande en la entidad.

Aún cuando fueron custodiados por la Guardia Nacional y por elementos de otras corporaciones policíacas y por ello no percibieron los altos niveles de inseguridad que tienen agobiado al municipio, se enteraron por medio del rotativo EL ORBE, la magnitud de ese flagelo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello