Se Inunda Nuevamente el Centro de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 17 de Agosto.- Calles, casas, comercios y vehículos, se vieron afectados en Huixtla al desbordarse una vez más, la tarde de ayer sábado, el arroyo “El Cusco”, el cual cada que llueve provoca inundaciones en el centro comercial de la ciudad, sobre todo en el mercado “Miguel Hidalgo”.

Precisamente en este mercado, los comerciantes desesperados cuidaban sus locales y puestos para que su mercancía no fuera arrastrada por las fuertes corrientes, pues vieron con desesperación que estaba subiendo el agua, debido a que las paredes y bardas de las casas estaban propiciando que el agua no tuviera salida, alguna bardas cayeron y otras tuvieron que abrirlas para desfogar la fuerza del agua.

Un caso dramático fue el de una mujer que se encontraba enferma en su casa, en Calle Zaragoza entre Rayón y Avenida González Ortega, no había quién la sacara, y estuvo a punto de ahogarse como consecuencia de las inundaciones en su casa, su familia logró salir pero a ella la dejaron. Afortunadamente llegaron los mismos comerciantes y la pusieron a salvo.

La fuerte corriente, por el constante aguacero que comenzó desde las 2:30 de la tarde, convirtió las calles de Huixtla en verdadero río, la desesperación cundió en los comerciantes y familias de las Calles Guerrero y Zaragoza, ambas entre Rayón y González Ortega, y en la calle Francisco I. Madero, frente al mercado municipal, donde Protección Civil canceló el acceso para evitar posibles víctimas, ya que las corrientes de las calles se agolparon en ese lugar. EL ORBE/Luis Javier Ramos