Alejandro Moreno Rinde Protesta Como Dirigente Nacional del PRI

* Se Acabaron las Cúpulas y la Nomenclatura, Afirma.

Ciudad de México, 18 de agosto.- Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas rindió protesta como nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al lado de la secretaria general, Carolina Viggiano.

Moreno Cárdenas cumplirá el periodo estatutario 2019-2023.

Al dirigir su primer mensaje como dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que llegó para acabar con el PRI de las cúpulas y la nomenclatura.

Se inicia, afirmó, una nueva etapa del priismo que defenderá la socialdemocracia y estará cerca de su militancia.

«Los militantes no quieren acuerdos cupulares y que se quede afuera la militancia priista», mencionó.

Moreno Cárdenas, quien rindió protesta este domingo como dirigente nacional priista para el periodo estatutario 2019-2023, aseguró que el PRI como oposición será aquel que defienda la garantías constitucionales y las instituciones que protegen a la ciudadanía.

Puntualizó, además, que el tricolor no respalda y no lo hará, la revocación de mandato.

Alejandro Moreno defendió su dirigencia. Señaló que no le debe nada a nadie y desde la presidencia nacional priista no pasará por encima de nadie.

«No espero nada de nuestros adversarios pero sí espero de nuestros militantes», manifestó. Sun