Azolvado y sin Mantenimiento el Tanque Desarenador que Purifica el Agua que Consumen los Tapachultecos

*INEPTITUD DEL AYUNTAMIENTO Y DEL COAPATAP, MULTIPLICA LE MALESTAR DE LA POBLACIÓN. *EL AZOLVAMIENTO ES TAN GRAVE, QUE EL AGUA SE ESTÁ DESBORDANDO POR LOS COSTADOS, DEBIDO A LOS MATORRALES QUE OBSTACULIZAN SU PASO AL DESARENADOR.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto.- El tanque desarenador que sirve para detener todo tipo de residuos sólidos del agua antes de que llegue a la Planta Potabilizadora, se encuentra azolvado, enmontado y sin mantenimiento, por lo que no está cumpliendo su función.

Apenas hace tres meses, el vendedor de lentes, habilitado como Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), César García Jiménez, anunció que se harían trabajos de mantenimiento de ese tanque, ubicado en la carretera de la zona alta del municipio, cerca del puente Malpaso.

Con ello, justificó el desabasto del vital líquido en la ciudad, que a lo largo de la administración que encabeza el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, se ha hecho una constante y un reclamo permanente.

En esa ocasión, García Jiménez dio a conocer que cerrarían las válvulas que surten de agua a la ciudad para dar mantenimiento al desarenador y que por eso no habría el servicio varios días.

Sin embargo, las condiciones visibles en las que se encuentra ese lugar reflejan que tiene mucho tiempo de no recibir atención.

El azolvamiento es tal, que el agua se está desbordando por los costados, llega hasta la carretera y se va por la cuneta hasta llegar nuevamente al río, a unos 500 metros de ahí.

En administraciones anteriores, cada vez que la Comisión Federal de Electricidad cerraba los canales de captación en el río Coatán, ese periodo se utilizaba para hacer limpieza y dar mantenimiento al desarenador. Tal parece que en esta ocasión se les olvidó.

A pesar del incremento desproporcionado de las tarifas en los últimos meses, se desconoce en qué se están utilizando los millones de Pesos que cada mes recauda el Coapatap, independientemente del pago de los jugosos salarios.

El tanque desarenador fue construido hace un par de décadas para evitar daños a la Planta Potabilizadora, contaminación y el paso de toneladas de residuos.

Eso permitía ahorros en millones de Pesos, sobre todo en compra de productos químicos, así como mejor operatividad en la planta.

En el caso del Coapatap, en estos diez meses que lleva la administración municipal, ha sido una de las dependencias con más protestas en su contra. Las quejas han ido desde desabasto, altísimas tarifas, recibos clonados, pésimo servicio, supuestos actos de corrupción, entre otros, sin que se hayan clarificado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello