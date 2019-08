Docentes del COBACH 08 Suspenden Clases Ante Falta de Pago de Salarios.

*Como Siempre los Más Afectados, los Estudiantes.

Tapachula, Chiapas; 19 de Agosto.- Docentes y administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) 08 Tapachula iniciaron este lunes con una huelga de “brazos caídos”, ante el incumplimiento de la Dirección General de esta institución educativa con el pago de salarios de la plantilla de maestros.

En rueda de prensa, la Delegada Sindical del Sindicato Único Independientes del Colegio de Bachilleres de Chiapas en el plantel, Mercedes Toledo Cruz, dio a conocer que debido a las irregularidades que han afectado a los docentes, decidieron protestar con la suspensión de clases, para exigir a la Dirección General del COBACH el pago inmediato de salarios.

En la primera quincena del mes Agosto, algunos docentes fueron afectados económicamente, pues hay casos donde sólo les llegó la mitad de su salario, a otros sólo mil 500 Pesos y en otros casos nada, y ante esta situación, los docentes y administrativos de este plantel educativo tomaron la determinación de no dar clases hasta que haya respuesta positiva.

Tan solo en el plantel 08 Tapachula, fueron alrededor de 18 maestros con antigüedad afectados en el pago de sus salarios y un número similar de docentes de alta por descarga por fortalecimiento académico, quienes también se incluyeron en la lista entregada a la dirigencia sindical para que se dé trámite correspondiente.

La entrevistada detalló que, en circunstancias similares se encuentran otros planteles en el Estado, sin embargo, como el número de trabajadores es menor, así como el número de afectados, quizás por eso no se han manifestado, pero este problema no es privativo de este plantel.

Desde la semana pasada, los docentes solicitaron vía escrita una explicación a la Dirección General del COBACH, pero no hubo un argumento válido y convincente sobre la problemática, la respuesta fue que esta irregularidad en los salarios era porque únicamente habían pagado las horas basificadas, pero al corroborar este rubro no correspondía. EL ORBE/ Marvin Bautista.