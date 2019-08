Noble Labor la del CENTRA en el Estado: REC

*ESTE CENTRO NO TIENE NINGÚN COSTO, SE HACE COMO UN SERVICIO QUE SE MANTIENE CON EL PRESUPUESTO Y LO PAGA LA GENTE CON SUS IMPUESTOS, DESTACO EL GOBERNADOR ANTE JOVENES QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO A UNA ADICCION.

Tuxtla Gutiérrez.- “Hoy, hacer política es ayudar de corazón a Chiapas y solidarizarse con las causas más humanas, enfocando la capacidad y energía en el bien común”, expresó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al dar inicio a los trabajos de la rehabilitación del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), en el municipio de Berriozábal.

En este sentido, el mandatario puntualizó que en esta administración se trabaja con ánimo y esperanza para liberar a Chiapas de distintos vicios, por lo que reconoció a las personas que se encuentran en tratamiento, así como a quienes ya egresaron de este centro, por hacer frente a la adversidad y tener la voluntad de buscar una mejoría aprovechando la oportunidad que en este espacio les brindan las autoridades pero, principalmente, sus familias.

“Ya son exitosos. Iniciaron un tratamiento que les dará un resultado eficaz, en un lugar agradable, donde pueden tener relaciones honestas y actividades culturales y deportivas. El Centra no tiene ningún costo, se hace como un servicio que se mantiene con el presupuesto y lo paga la gente con sus impuestos. El que ustedes ocupen un lugar aquí y sean tratados con cariño, afecto y profesionalismo, es un mandato porque hoy tenemos un gobierno del pueblo”, manifestó.

Tras agradecer el respaldo del sector empresarial, Escandón Cadenas anunció que de ser posible, este año se arreglará el camino de la entrada al Centra, o si no, será una prioridad dentro del presupuesto del próximo año. “Seguiremos apoyando al Centra porque hacen una gran labor al buscar un mejor futuro para las y los jóvenes”.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que a 12 años de la fundación del Centra, los testimonios de las personas que han egresado son una motivación para continuar con las puertas abiertas para atender, orientar y dar la mano a más mujeres y hombres que deseen salir adelante e integrarse a la sociedad, dispuestos a hacer labores exitosas, levantar la cara y continuar por el camino correcto.

“La nueva justicia restaurativa va vinculada con la justicia terapéutica. Hemos entendido que con privar a una persona de su libertad no se resuelve el problema de la incidencia delictiva; ahora no solamente se atiende a quien comete el delito sino a las víctimas, se busca la reparación del daño y cómo reinsertar a esas personas en la vida productiva. Promovemos una justicia humanitaria, que sirva a la sociedad porque este gobierno piensa siempre en la gente”, apuntó.

En su testimonio, la egresada del Centra Berriozábal, Rosa Alicia Fajardo, dijo que no es un proceso fácil, pues desde niña tuvo contacto con las drogas: “Avanzar ha sido difícil. No era consciente de que tenía este problema y creía que nunca iba a poder lograr nada. Todo el equipo del Centra me ayudó a superarme y me salvó la vida. Al estar aquí, ahora laborando, ayudando a mis compañeros para demostrar que sí se puede, el Centra me salvó la vida por segunda vez”.

La coordinadora del Centra, Liliana López Gordillo, señaló que los esfuerzos realizados en la actual administración han demostrado ser eficientes en la erradicación y combate a las adicciones, así como en acciones de prevención encaminadas a evitar y reducir el consumo de sustancias psicoactivas; explicó que el tratamiento tiene como objetivo conseguir la abstinencia, abatir padecimientos asociados al consumo y la reinserción social del usuario en etapa de recuperación.

En el marco de este evento, empresarias y empresarios que fungen como vocales del Patronato Centra de la Fiscalía General del Estado, hicieron la donación de un departamento para que sea rifado y el dinero recaudado se destine a acciones en beneficio de los diferentes Centra del estado.

Estuvieron presentes: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el director del Centra Berriozábal, Óscar Sierra Cantoral; el presidente municipal de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alva, y la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos. Comunicado de Prensa