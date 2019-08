Suman más de 400 mil Toneladas de Plátano Cosechadas en el Soconusco

* La Entidad Principal Exportador de Banano a los EEUU.

Tapachula Chiapas; 23 de Agosto.- Por su calidad, el banano del Soconusco es considerado como uno de los productos más demandados a nivel mundial, distintivo que permite a los productores de la región comercializar su producción en mercados internaciones, afirmó el Presidente de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, Eduardo Altúzar López.

El banano cosechado en los municipios del Soconusco es el producto que mayor demanda tiene en el mercado de los Estados Unidos y por ende Chiapas es el principal exportador de fruta al país del norte, el Estado de Tabasco ocupa el primer lugar a Europa y Colima tiene el primer lugar a países de Asia.

En lo que va del año se han cosechado alrededor de 150 mil toneladas de exportación y 250 mil toneladas de mercado nacional, números que han permitido a los productores mejorar su economía y poder saldar adeudos con las empresas trasnacionales.

Dijo que, en este año los productores han mejorado su situación, toda vez que los precios de la fruta en el mercado nacional se han mantenido estables, y las exportaciones no han disminuidos, lo que ha permitido subsanar también deudas con financieras.

Por otro lado, hizo mención que, en el área tropical han resentido algunas variaciones en la temperatura debido a la radiación solar, pero estas condiciones no han generado afectaciones en las plantaciones, sin embargo, los productores han tomado algunas medidas preventivas, como la siembra de árboles al interior de sus cultivos.

En el caso de la canícula no afectó a las plantaciones, ya que, los cultivos cuentan con sistemas de riego, que permiten mantener los mantos friáticos y los niveles de agua en óptimas condiciones, lo que permitió mantener la producción durante este periodo álgido sequía y altas temperaturas.

Los productores implementan alternativas para mitigar las afectaciones, como la implementación de sistemas de riego en las hectáreas dedicas al cultivo, la colocación de láminas en los racimos de banano para mantenerlos en las temperaturas adecuadas y para el exceso de lluvias tener buenos drenajes.

Para finalizar puntualizó que, a pesar de que no se ha incrementado las extensiones de cultivo, se ha exhortado a los productores para que cada metro cuadro que tengan en sus terrenos lo ocupen y lo hagan producir, ya que existen todas las condiciones para elevar la producción de la fruta. EL ORBE/Marvin Bautista