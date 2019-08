Empleados Despedidos Esperan a REC en Huixtla

Esperan que José Luis Laparra no se los Impida.

Huixtla, Chiapas; 29 de agosto.- Ante el incumplimiento que ha habido a los acuerdos signados con el alcalde José Luis Laparra para ser reinstalados en su empleo, del que fueron despedidos injustificadamente al inicio de la actual administración municipal, los trabajadores solicitan la intervención del gobernador Rutilio Escandón.

Coincidieron que se enteraron de que el mandatario estatal llegará este viernes a Huixtla y se han organizado para abordarlo, sólo esperan no ser bloqueados por Laparra Calderón, como es su costumbre.

Solicitan que se cumplan los acuerdos signados en Palacio de Gobierno, a raíz de que se comprobó plenamente que fueron despedidos con el uso de documentos falsificados, cuyos documentos obran en poder de la Fiscalía de Justicia.

En Junio se llegaron a varios acuerdos entre el Edil de Huixtla y la dirigencia del Sindicato para reinstalarlos, toda vez que su despido fue mediante irregularidades en el trámite ante el Tribunal Burocrático.

Recordaron los integrantes del Comité Directivo que se tomó el acuerdo de reinstalar de forma paulatina a los empleados y liquidar conforme a derecho a los sindicalizados que así lo decidieran.

La reinstalación, agregaron, sería poco a poco, hasta reincorporar a todos, pero ese acuerdo, hasta ahora, no se ha cumplido por parte del Presidente Municipal.

Con la llegada del Gobernador ven una esperanza para solicitarle su intervención y se presentarán de manera pacífica al lugar del evento para darle a conocer que su apoyo que dio a los empleados del sindicato para reparar una injusticia no se cumplió, y hoy, muchas familias están padeciendo del despido injustificado. EL ORBE/Rodolfo Hernández González