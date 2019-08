Lleno de Baches y Zanjas el Callejón Belisario Domínguez

*Exigen Reparación al Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto.- Automovilistas y vecinos del Callejón Belisario Domínguez, entre la 10a. y 12a. Avenida Norte demandan al Ayuntamiento la reparación de esa arteria ante el mal estado en que se encuentra, lo que provoca daño a los automotores.

Geovanni Núñez, vecino del lugar manifestó, «tiene mucho tiempo que está en mal estado, se ha reportado bastante al municipio, pero ninguna autoridad ha venido a ver ni nada por el estilo, y está en muy mal estado, los baches ya son muy profundos y al estar en una calle que tiene un declive natural, hace que si no se está familiarizado con la misma, caigas y se dañe tu vehículo o bien se generen accidentes como uno que pasó recientemente una tarde en que llovía y un motociclista cayó lesionándose por lo hondo de los baches, además al llenarse los baches con agua esta se convierte en criadero de moscos lo que puede provocar otro problema de salud».

«Si le invierten y mandan tapar los enormes baches, la calle vuelve a estar en buen estado, pues es una calle muy transitada y aquí se ubica hasta una base de transporte público, pero parece ser que a nuestras autoridades no les importa cumplir con sus obligaciones y prefieren gastar en otras cosas que no son necesarias», concluyó. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta