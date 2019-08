COAPATAP Incrementa Cobro de Agua Potable a Colonia “Nueva Esperanza”

* El Recibo Aumentó de 3 mil a 8 mil Pesos Mensuales.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- 24 familias que habitan la colonia Nueva Esperanza, se quejan del alto costo del servicio de agua potable que les cobra COAPATAP, que les ha fijado cuotas que les resulta imposibles de cubrir al ser personas de escasos recursos.

Erasto González Bustamante, a nombre de los habitantes de esa colonia fundada en 1995, narró a EL ORBE, «nosotros nos surtimos de agua potable a través de un hidrante el cual cuenta con un medidor que marca la cantidad de agua potable que utilizamos los colonos, de eso lo que nos cobren lo pagamos a partes iguales entre todos, cuando comenzó esta administración llegamos a un acuerdo y pagábamos 3 mil 100 pesos mensuales, es decir, nos tocaba de a 134 pesos por familia, pero cuando cambiaron de Director ahora COAPATAP nos hace llegar un recibo por 8 mil 620 pesos, por lo cual cada vecino aportará entonces 359.16 pesos como cuota fija, que es más del 200 por ciento de incremento, que nos pega duro porque todos aquí somos personas de escasos recursos y vivimos al día».

El declarante manifestó que ante esa situación han tenido que manifestarse en las instalaciones del COAPATAP y es así como el mes anterior lograron un descuento, «hemos tenido que protestar, y es así como la dirección nos dijo el mes pasado que era la última vez que autorizaba un descuento, por lo que este mes nos va a volver a llegar la cuota por esos ocho mil pesos, entonces pues tendremos que seguir protestando para que nos hagan caso porque si ve aquí son casas humildes, no hay residencias de lujo, vivimos de nuestro trabajo y vamos al día para sacar adelante a nuestras familias; cuando hemos ido a gestionar siempre nos dicen que van a estudiar la posibilidad de fijarnos una cuota, pero siempre tenemos que volver porque no nos la autorizan».

Todas las casas de la colonia Nueva Esperanza carecen del servicio de drenaje y la colonia igualmente no cuenta con un sistema de alcantarillado, lo cual provoca que el líquido que gastan para limpiar sus hogares, lavar ropa y trates vaya directamente a cielo abierto y corra por la carretera a Nueva Alemania hacia la prolongación de la Octava Avenida Norte, «no tenemos alcantarillado, cuando llueve toda el agua corre cual río por la calle, mucho menos tenemos drenaje desde que se fundó la colonia hace 34 años, hemos tratado eso con la gente de COAPATAP y nos dicen que van a ver para hacer un proyecto para que se haga, pero hasta ahora no vemos claro con ello», recalcó. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta