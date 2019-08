Turistas de Guatemala Sufren Acoso en Retenes

* A Pesar de Contar con la TVR.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto.- En los recientes días, la llegada de turistas comerciales de Guatemala ha descendido de manera drástica en Tapachula, esto ante el acoso que sufren en los retenes carreteros instalados por la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración, quienes impiden el ingreso de los visitantes, aún cuando lo hacen de manera legal.

El Presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, afirmó que existe preocupación en el sector empresarial del Centro Histórico, toda vez que, la economía de los establecimientos depende en gran medida de las compras que realizan los turistas comerciales de Guatemala.

La baja económica que se ha percibido en las últimas semanas en la ciudad es por la baja afluencia de visitantes guatemaltecos, derivado principalmente por el acoso que sufren en los retenes carreteros, en la que tienen que pasar por varios filtros, antes de entrar este municipio.

Los guatemaltecos que ingresan en sus automóviles lo hacen de manera legal, es decir, traen su documentación en regla, como es la Tarjeta de Visitante Regional, y por ende no deberían tener mayores problemas en los retenes carreteros, sin embargo, sucede todo lo contrario.

No existe una flexibilidad de las autoridades en la atención a los visitantes de Guatemala, por lo que pidió que se considere un cambio de estrategia, ya que la economía de la ciudad es generada por estos visitantes, quienes de manera histórica vienen a realizar sus compras y visitar lugares turísticos.

Muchos de ellos lo hacen en viajes especiales, a veces en camiones grandes o camionetas, generando una muy buena derrama económica en la entidad, y es preocupante que esta situación de acoso se esté dando con estas personas que ingresan bien documentadas, detalló.

Al ingresar con la Tarjeta de Visitante Regional o con VISA, no deberían tener problemas en las fronteras, mucho menos en los retenes que se han instalado por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, pero lamentablemente algo está ocurriendo porque se ha notado una baja afluencia en el Centro Histórico de Tapachula de estas personas, incluso en los fines de semana.

Finalmente exigió a las autoridades federales a frenar este acoso y que se les brinde todas las facilidades posibles, y es que, aunque están haciendo su trabajo, deben respetar los derechos de este grupo, ya que los guatemaltecos ingresaron con su documentación en regla y además vienen a generar una derrama económica, que tanta falta le hace está región. EL ORBE/ Marvin Bautista