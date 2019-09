En Riesgo Sector Pesquero de la Región por Falta de Permisos de CONAPESCA

* Denuncian Desatención de la Dependencia.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- El sector pesquero en Chiapas está desesperado por la tardanza en la aplicación de los programas que ejercerá este año el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), y también denunciaron que debido a trámites burocráticos muchos están quedando fuera.

El representante de una de las Cooperativas en Puerto Chiapas, Víctor Hugo Luna, afirmó que, la ignorancia de algunos funcionarios en la recepción de los requisitos y la falta de información de la dependencia hacia el sector, ha provocado que los apoyos no se estén entregando aún cuando han cumplido con la documentación.

Existe una molestia generalizada porque algunos permisos de pesca están vencidos y no pueden trabajar, y que se han venido tramitando desde el inicio del actual Gobierno Federal, pero la CONAPESCA argumenta cambios en la documentación o en los formatos, por lo tanto, continúan sin poder trabajar y ser apoyados por algún programa social.

Primero se les venció el permiso de descama y posteriormente el de la pesca del tiburón, y sin ello no pueden hacer su actividad, por lo que exigieron al Gobierno Federal poner al frente a personal capacitado, ya con el Gobierno anterior, no habían tenido ningún problema de este tipo.

Ante la incapacidad de los funcionarios federales en la CONAPESCA, el Gobierno debería simplificar los trámites, o que se les brinde una atención directa a través de una oficina en Chiapas, ya que con el argumento de que no les dan respuesta desde las oficinas de Mazatlán en Sinaloa, los pescadores chiapanecos no pueden trabajar legalmente.

Es importante que las denuncias públicas de los pescadores se atiendan de manera inmediata, ya que miles de familias dependen de esta actividad y están quedando al margen de tener una posibilidad de llevarle un sustento económico a sus familias.

Para finalizar puntualizó en que, los pescadores de Chiapas deben ser escuchados por el Gobierno Federal, o bien, los Diputados y Senadores que se dicen ser representantes del pueblo, deben levantar la voz en la tribuna, a fin de que el Gobierno atienda inmediatamente las peticiones de este sector productivo. EL ORBE/ Marvin Bautista