En Chiapas se Trabaja en Equipo: REC

Tuxtla Gutiérrez.- El trabajo en equipo es el que da mayor fortaleza para servir al pueblo de mejor manera, afirmó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la reunión quincenal con su Gabinete Legal y Ampliado, donde convocó a sus colaboradores a privilegiar la suma de esfuerzos y mantenerse en la dinámica de la responsabilidad sin desaprovechar ningún apoyo federal para poder sacar adelante las propuestas más sensibles.

En este sentido, el mandatario resaltó las acciones que se realizan en materia de seguridad, en las que autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen una colaboración permanente y comparten información sin ningún celo, lo que ha permitido tener varios días en saldo blanco, como fue el reciente fin de semana, en el que no se registró ningún homicidio doloso.

“La unidad es lo que nos ha dado resultado. Permanentemente estamos haciendo alianzas, estamos muy compactados. Vamos a seguir invirtiendo en la modernización y tecnología para prevenir actos delincuenciales, pero eso de nada nos serviría si no tenemos la disposición para apoyar a la sociedad, porque sin voluntad y trabajo no hay dinero que alcance. La seguridad es uno de los legados que vamos a dejar en Chiapas, ese es el primer paso para el progreso”, puntualizó.

El mandatario instruyó a quienes encabezan las dependencias estatales seguir en la misma línea política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que Chiapas no se quede atrás. “Los renglones que el Presidente tocó en su informe es lo que venimos haciendo, un gobierno austero y honesto. Solamente de esa manera se puede avanzar y tener legitimidad”.

Desde Palacio de Gobierno, donde se habló sobre distintos rubros como la importancia de invertir y conjugar esfuerzos a favor de la educación de calidad, Rutilio Escandón dejó en claro que la celebración del Grito de Independencia, este 15 de Septiembre, será diferente, ya que si bien se festeja el inicio de la primera transformación del país, es un júbilo del pueblo y no se hará como antes, que había fiestas privadas para servidores públicos y se confundían con celebraciones familiares.

“No podemos estar aquí con manjares cuando hay gente que no tiene lo más indispensable. Claro, no van a faltar nuestras tradiciones culturales, desde las cuatro de la tarde, con la representación de los pueblos originarios. Hay mucho talento en Chiapas y así es como debemos celebrar, sintiéndonos orgullosos de nuestra cultura”, enfatizó.

Finalmente, insistió en que se debe ser constante en el combate a la corrupción, impunidad, tráfico de influencias, nepotismo y parafernalia, actuando en consecuencia con las instituciones jurídicas, porque únicamente de esa forma se logrará una nueva cultura que permita a la población vivir en paz, y que el presupuesto tenga una mejor distribución para que llegue verdaderamente al pueblo. Comunicado de Prensa