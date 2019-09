Ayer Otro Enfrentamiento de Migrantes en la Estación Siglo XXI

*Más de 60 Mil Deambulan en las Calles de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 3 de Septiembre.- “En las calles de Tapachula actualmente deambulan más de 60 mil migrantes por culpa del Instituto Nacional de Migración (INM)”, reveló Luis García Villagrán, director de la asociación “Centro de Dignificación Humana”.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que la gran mayoría de esos extranjeros se mantienen varados en la ciudad en espera de un documento oficial que regularice su situación migratoria o para que puedan seguir su camino hacia los Estados Unidos.

La gran mayoría, indicó, son centroamericanos que realizaron su trámite para ser beneficiado con el estatus de refugio, asilo, visitante por razones humanitarias, entre otros.

Sin embargo, el Instituto los ha mantenido retenidos en Tapachula y no les ha querido entregar el documento, luego de alrededor de seis meses que los solicitaron.

Por ello, 812 de ellos iniciaron el proceso de amparo en los Juzgados 1, 2 y 3, con sede en el Distrito de Tapachula, de los cuales 147 se presentaron este martes a ratificar, mientras que el resto lo hará en las próximas 72 horas.

En el voluminoso expediente, se solicita además que el INM confirme la autenticidad de un oficio girado a las delegaciones de esa dependencia, en donde se ordena que los oficios de salida que se otorguen solamente sean para que abandonen México por el sur y no por el norte,

Las cien personas, entre africanos y haitianos, que solicitaron a México su repatriación, es un grupo ajeno a los amparados, señaló.

Por el contrario, dijo, en las últimas horas otros extranjeros presentaron su solicitud de amparo, por lo que ya suman más de mil.

Consideró que la idea de retener a esas decenas de miles de migrantes en Tapachula, es para tratar de comprobar que se cumplió con los compromisos pactados con el Gobierno de Estados Unidos, cuya evaluación será este 7 de Septiembre.

Las protestas de los africanos, la marcha que hicieron por las calles de Tapachula, los enfrentamientos en la Estación Migratoria y las inconformidades de la sociedad, obligó al INM el fin de semana a informar que abriría este lunes una oficina alterna para atender a cada uno de ellos.

Sin embargo, apenas había dado a conocer que esa oficina estaría ubicada en la 19 Oriente, entre la 1ª y 3ª Norte, cuando los vecinos de ese sector empezaron a protestar.

Con cartulinas en las afueras de sus domicilios expresaron su repudio, al decir que muchos migrantes, de diversas nacionalidades, utilizan la vía pública como sanitarios, moteles y para protagonizar escándalos, fumar marihuana y hasta participar en la comisión de delitos.

De acuerdo al INM, las oficinas se abrirían en las primeras horas de este lunes. Ante ello, los vecinos habían advertido que bloquearían las calles de ese sector.

Por lo mismo, el Gobierno optó por no establecer en ese lugar las oficinas anunciadas y, en su caso, decidieron que este martes se colocaran unas carpas en las afueras de la Estación Migratoria, en donde supuestamente se atendería a los africanos, es decir, los escucharían en una banqueta.

Sin embargo, al llegar la tarde y al ver que no se estaba expidiendo los oficios de salida y solamente se limitaban a decirles, según los abogados, que analizarán su situación.

Ante eso, empezaron los reclamos de quienes exigían que saliera a dar la cara la aún delegada, Yadira de los Santos Roblero, pero no salió.

La cosa se puso ríspida cuando la Guardia Nacional y la Policía Federal volvieron a desplegar a sus elementos en acciones defensivas e inevitablemente se dio un nuevo enfrentamiento, aunque no se reportaron heridos.

En la explanada quedaron huellas de la trifulca, incluyendo varias rejas de protección destruidas, al igual que las carpas que se habían instalado.

Derivado de ello, el INM informó por la noche que decidió suspender a las 14 horas la atención a esas personas extranjeras, “debido a que algunos de ellos empezaron a causar destrozos en el inmueble”.

Explicó que se había restablecido, a las 12:00 horas de este martes, la atención para revisar la situación migratoria de esos extranjeros, mayoritariamente originarias de África y de Haití.

Según la versión de la dependencia, los hechos ocurrieron cuando funcionarios del Instituto, acompañados de traductores en varios idiomas, recibieron a las primeras personas extranjeras. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello