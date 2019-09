Exhorta REC Erradicar el Trabajo Infantil

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la reinstalación de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que para lograr una mejor sociedad y un mejor estado, es indispensable prevenir y luchar contra la contratación de niñas, niños y adolescentes, que no es algo que se deba evitar de manera voluntaria sino obligatoria porque su práctica tiene responsabilidad y consecuencias jurídicas.

El mandatario subrayó que, si bien esta mala práctica ha ido disminuyendo en la entidad gracias a distintas acciones emprendidas, aún queda mucho por hacer al respecto, pues la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas tiene entre sus metas poner fin a este flagelo para el año 2025, por ello, acotó, es indispensable combatir cualquier acto que les vulnere o quite la posibilidad de crecer en un ambiente adecuado para su formación.

“Cuando estuve en el Poder Judicial reprobamos estos actos de manera muy seria e impulsamos el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las estadísticas indican que ha bajado la contratación pero no basta, hay que seguir trabajando hasta que quedemos libres. Ya sabemos el camino, lo hacemos con base en la experiencia que hemos tenido, que ha sido muy positiva. De una vez por todas, evitemos el trabajo infantil porque lo principal es que la niñez y juventud estudien y se preparen”, expresó.

En este sentido, enfatizó la importancia de que gobierno, sociedad, magisterio, madres y padres de familia, se encuentren sumados para que exista una educación de calidad, ya que, acotó, si no hay una educación comprometida, difícilmente habrá generaciones aptas para sacar adelante los proyectos más importantes como estado y como nación, porque no tendrán instrumentos y herramientas adecuadas para poder vivir mejor. Comunicado de Prensa