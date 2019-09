Imparable el Comercio ilegal en la Frontera, Cientos de Migrantes Siguen Cruzando a Diario; la GN No Funciona

FRENTE A ELEMENTOS FEDERALES, BALSEROS TRASLADAN TONELADAS DE MERCANCÍA DE CONTRABANDO POR EL SUCHIATE. *SE AGUDIZAN LA PROTESTAS EN LA ESTACION MIGRATORIA, EXTRACONTINENTALES EXIGEN EL PASE DE SALIDA PARA LLEGAR A ESTADOS UNIDOS.

Suchiate, Chiapas, 4 de septiembre.-A pesar de la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), el trasiego de mercancías hacia territorio guatemalteco se desarrolla con toda “normalidad”.

Desde muy temprano pueden verse triciclos y mototriciclos, que van hacia la orilla del río Suchiate, cargados con leche en polvo, leche líquida, refrescos embotellados, cerveza, aceite comestible, carnes frías, yogurt, calzado, entre otros productos de la canasta básica y de abarrotes, que son adquiridos tanto en las tiendas departamentales y comercios de Tapachula y Suchiate.

Los productos son descargados en la orilla del río y subidos a las balsas, hechas de cámara de neumático de tractor y tablas, para posteriormente iniciar la travesía rumbo a territorio guatemalteco.Los balseros van sorteando la fuerte corriente del crecido río Suchiate, que, con su vasta experiencia de años, logran llegar a tierra firme con su carga.

Al preguntarle a varios de los comerciantes que van junto con su carga, pero que declinaron revelar su identidad, explicaron que tienen años de dedicarse a esta actividad y afortunadamente no han sido molestados por ninguna autoridad, sobre todo de Hacienda. En alguna ocasión han sido extorsionados y solamente cuando llegó el personal de la Guardia Nacional, los primeros días no los dejaron comerciar, pero finalmente hubo cambio de órdenes.

El pasaje por persona cuesta 10 quetzales (25.69 pesos), y por pasar la carga el viaje en promedio cuesta 50 quetzales (128.47).

Los pasos informales donde permanece la vigilancia de la GN son: Armadillo, Coyote, Palenque, Limón, Cascajo, entre otros.

Uno de los efectivos de la GN dijo que no están autorizados para dar entrevistas, pero comento que con su presencia las 24 horas del día, dejaron de cruzar los migrantes por esta zona, los únicos que cruzan de manera ocasional son los que vienen a territorio nacional a comprar.

812 migrantes africanos ratifican solicitud de amparo

Para Continuar su Camino Hacia Estados Unidos

Tapachula Chiapas; 04 de Septiembre.- Este miércoles a las 3 de la tarde se cumplió el plazo que los jueces de los juzgados 1, 2, y 3 con sede en el Distrito de Tapachula había otorgado a los 812 migrantes africanos que habían interpuesto la solicitud de amparo para lograr continuar su camino hacia los Estados Unidos.

El Centro de Dignificación Humana, que dirige Luis García Villagrán, fue quien interpuso 8 amparos a favor de 812 migrantes africanos que permanecen varados en Tapachula desde hace más de 3 meses y en un esfuerzo titánico, los extracontinentales lograron recabar las firmas de sus connacionales, requisito interpuesto por los juzgados federales para ratificar este recurso jurídico que pretende obligar al gobierno mexicano a permitirles el tránsito por todo el país.

Una vez que los migrantes africanos ratificaron con su firma la solicitud de amparo interpuesta hace unos días, se espera que los jueces federales en un plazo no mayor a 3 días puedan realizar los estudios profundos para dar nulidada un documento que emitió el 10 de julio la entonces Directora General de Control y Verificación Migratoria, Ana Laura Martínez de Lara, en el que se establece que los extracontinentales tienen que abandonar el país solo por la frontera sur, afirmó García Villagán.

Y es que este documento restringe todas las posibilidades de los migrantes africanos, cuya intención no es de permanecer en Tapachula, sino de continuar su camino hacia los Estados Unidos, sin embargo, el Instituto Nacional deMigración (INAMI) ha cometido un sinfín de atropellos para negar los pases de salida.

Tan solo en Tapachula permanecen varados desde hace más de 3 meses aproximadamente más de 3 mil migrantes africanos, principalmente de países como El Congo, Angola, Camerún, Nauritania, Burquina Faso, Etiopia, Eritrea, entre otros, sin embargo, cada día, el numero sigue creciendo, ya que, a pesar de los retenes establecidos en la frontera sur, los extracontinentales siguen ingresando.

La postura de negar pase de salida a los migrantes africanos es una medida que el INAMI ha tomado ante el plazo que el Gobierno de Donald Trump dio a México para cumplir con los compromisos migratorios y evitar la aplicación de aranceles a los productos mexicanos.

El Instituto Nacional de Migración ha violentado no solo los derechos humanos de los migrantes sino también el artículo 137 de la ley de migración en el que establece que el gobierno está obligado a regularizarlos y otorgarles el pase de salida, sin embargo, solo los están engañando, y les han prometido a los africanos visas permanentes para que puedan quedarse en Tapachula, pero estas personas no tienen la intención de establecerse en esta zona del país.

El plantón que mantienen migrantes extracontinentales a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI desde hace 17 días continua, este miércoles un grupo de cubanos se unió al contingente para externar las irregularidades y abusos que sufren las personas al interior del inmueble.

Yamil Casilva Solís, migrante de Cuba denunció que, las personas que se entregan al INAMI con la intención de obtener el pase de salida, viven una pesadilla al interior de la estación migratoria, ya que los tienen en condiciones inhumanas, constantemente son víctimas de maltrato por el personal de la dependencia federal.

Al interior de la estación migratoria, detalló, hay más de 500 cubanos, todos en condiciones de hacinamiento, ya que en los cuartos que son para 10 personas se encuentra conviviendo 19 migrantes y muchas los dejan sin comer duranteel día. EL ORBE/Rodolfo Hernández González/ Marvin Bautista.