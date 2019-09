¡ Qué Barbaridad…la Empresa de Clase Mundial ! CFE

*Tienen 36 Horas en Penumbras a Comunidades de la Zona Media Alta.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre.- Desde el pasado martes, habitantes de comunidades de la zona media alta de Tapachula se encuentran sin energía eléctrica en sus viviendas, debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se han registrado, y aunque han hecho llegar el reporte a la Comisión Federal de Electricidad, hasta el momento el suministro no ha sido restablecido.

El señor Carlos López, afirmó que, los habitantes de comunidades de Fracción Las Palmas, Fracción Galeras y Fracción Plan Las Palmas, denunciaron que llevan más de 48 horas sin energía eléctrica, situación que afecta el desarrollo de sus actividades cotidianas, sin embargo, la CFE no ha hecho nada para resolver la problemática.

Estas comunidades de manera constante sufren de fallas en el suministro eléctrico durante la temporada de lluvias, y en ocasiones pasan días sin este servicio, situación que los mantiene molestos, toda vez que deben pasar las noches en penumbras o con velas.

Las madres tienen dificultades para preparar los alimentos de sus hijos que tienen que viajar a temprana hora a los centros educativos en la cabecera municipal, ni pueden mantener los uniformes escolares en buenas condiciones, por ello, exigieron a la Comisión Federal de Electricidad que atienda a la brevedad esta falla.

A 48 horas de estar sin energía eléctrica, las familias de las comunidades de dicha zona han sufrido la pérdida de alimentos que necesitan mantenerse en refrigeración, además, en la Unidad Médica Rural muchos medicamentos están en riesgo de descomponerse.

En cada temporada de lluvias, estas fallas son muy frecuentes, por lo que en ocasiones pasan días sin energía eléctrica, porque los apagones han generado descomposturas de equipos electrónicos y electrodomésticos.

Cada vez que llueve o hay tormentas eléctricas, comienzan a tener fallas en el suministro energético porque «las cuchillas» se caen y provocan que se vaya la luz en las comunidades, problemática que ya tiene muchos años, y aunque han reportado ante la CFE no han arreglado las fallas.

Los reportes no son atendidos, detallaron, sin embargo, el recibo para el pago sí llega de manera puntual cada trimestre, e incluso con un costo muy elevado, por lo que exigieron a la dependencia federal realice una exhaustiva revisión en la red que surte de energía a las comunidades, ya que no puede ser posible que de manera constante sufran fallas. EL ORBE/Marvin Bautista