Paga Ayuntamiento 8.3 Mdp por Renta de Camiones de Basura

* Sin Embargo Persiste el Problema de Recolección en la Ciudad.

A pesar del millonario desembolso, el problema de la basura continúa.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre.- Al cumplirse dos meses que el ayuntamiento que aún preside Oscar Gurría Penagos, decidió rentar a una empresa privada 30 camiones para la recolección de la basura en el municipio, pero el problema persiste.

Sin embargo, los tapachultecos ya tienen que pagar por esos servicios alrededor de 8.3 millones de Pesos que, literalmente, se fueron a la basura.

De acuerdo al proyecto de la administración municipal, las 30 unidades y dos barredoras mecánicas -que por cierto nadie las ha visto- servirían para cubrir 80 rutas y 40 sectores de la zona urbana, alta y baja del municipio.

Pero, en algunos sectores de la ciudad aún no conocen los famosos camiones y, por ello, se sigue utilizando a los recolectores en triciclos que, de no ser por ellos, el problema sería aún más grave.

El cierre de los centros de acopio y transbordo en la ciudad fue una mentira más del Ayuntamiento.

Por el contrario, no solamente siguen operando con toda normalidad, sino que ahora el Ayuntamiento ya rentó más camiones para que se encarguen de los centros de acopio.

Se desconoce en realidad cuántas unidades más fueron rentadas para con el mismo fin, a quién le rentaron, si algún funcionario o exservidor público es dueño de los volteos y a cuántos millones asciende la renta.

La contratación de esas empresas para la recolección de los residuos sólidos del municipio, que en realidad se mantiene en el anonimato, ha causado el descontento de la sociedad.

Tan solo en la renta de los primeros camiones, en términos globales, los tapachultecos tendrán que pagar de sus bolsillos -vía impuestos-, alrededor de 50 millones de Pesos anuales.

Independientemente del trasfondo que pudieran tener las negociaciones que llevaron a la renta de los camiones y ahora los volteos, los montones de basura en la ciudad, son un claro reflejo de que la estrategia implementada por el Gobierno Municipal para la recolección de los residuos, fue y sigue siendo un fracaso.

En algunas colonias populares se ha justificado que no entra el camión recolector, porque las calles están completamente destrozadas, pero toda la ciudad tiene el mismo problema en sus vialidades.

En otros puntos de la ciudad, el Ayuntamiento ha colocado letreros donde advierte a la población que se sancionará a quien sea sorprendido tirando basura en la calle. Sin embargo, luego de esperar días enteros de que pase el camión rentado y no llegue, se ven obligados a ponerlos en la vía pública.

Con las mismas limitaciones, las anteriores administraciones municipales pudieron atender la problemática de la basura, sin tener que desembolsar esos 50 millones de Pesos en renta.

Cabe aclarar que los choferes y recolectores son empleados del municipio, que también paga el pueblo, al igual que la gasolina y otros gastos de operación.

A unos días de que cumpla un año la actual administración municipal, no hay nada qué informar, más que no hay obras, un alarmante índice de inseguridad, contratos millonarios sospechosos y fallas, puras fallas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello