El INM Miente, No nos Atiende: Africanos

* MIGRANTES AFRICANOS QUE LLEVAN 20 DÍAS DE PROTESTA EN LAS AFUERAS SE LA ESTACIÓN “SIGLO XXI”, MANIFESTARON QUE EL SUPUESTO MÓDULO DE ATENCIÓN NO HA EXTENDIDO NI UN SÓLO OFICIO DE SALIDA, POR LO QUE RECHAZAN LA VERSIÓN DE QUE SE LES ESTÁ ATENDIENDO.

SUMARIO::

Esta semana nació un bebé de padres africanos, sumándose al contingente que espera un pase de salida.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- “El Instituto Nacional de Migración (INM) miente. No nos atienden”, sostuvo un grupo de africanos que desde hace 20 días mantienen un campamento en la explanada exterior de la Estación Migratoria “Siglo XXI”.

En la víspera, el INM había emitido un boletín en el que se aseguraba había instalado un módulo de atención a los extracontinentales y que estaban asistiendo.

Sin embargo, los supuestos beneficiarios desmintieron la versión e incluso dijeron que funcionarios pusieron una mesa en ese lugar y repentinamente llegaron unos 10 extranjeros de color, de quienes señalan no saben si llegaron por sí solos, o los llevaron.

Así también, que les tomaron fotografías, como si los estaban atendiendo y, después, se fueron; pero que esos extranjeros no pertenecen al grupo que, en las últimas tres semanas, se han manifestado en Tapachula.

En entrevista para rotativo EL ORBE, aclararon que ellos se mantienen en la postura de permanecer en ese lugar y esperar la respuesta a su solicitud de un oficio de salida que les permita llegar a la frontera norte y, a su vez, solicitar asilo en los Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas lo único que les han ofrecido es el estatus de refugio, para que se queden a vivir legalmente en Tapachula, dijeron, pero no lo han aceptado.

También, según ese grupo de extranjeros, les han ofrecido un oficio de salida, pero con la condición de que salgan del país únicamente por la frontera sur, y no por la norte.

Así también, que han interpuesto ocho amparos ante tres Juzgados de Distrito, en el que participan 812 personas y que preparan dos más, en el que habrá otros 200 de sus connacionales.

La idea de los amparos es para que, precisamente, el INM reconozca que el ofrecimiento que les están dando es para que salgan por el sur y no se trasladen con rumbo a los Estados Unidos, para comprobar de que hay actitudes inconstitucionales de la dependencia.

Ninguno de ellos tiene la intención de quedarse a vivir en Tapachula, ni siquiera en territorio nacional, sostuvieron.

La solicitud del oficio de salida la presentaron de manera legal desde hace varios meses y ya en una ocasión se los entregaron, pero resultó que todos esos documentos eran inservibles porque tenían errores ortográficos y, curiosamente, fue motivo para retenerlos en la ciudad.

Se calcula que en la ciudad pudiera haber alrededor de siete mil africanos de 15 países, además de haitianos, quienes estarían buscando el salvoconducto que les permita continuar con su viaje hacia la nación norteamericana.

Independientemente de ello, hay decenas de miles de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, que también permanecen en Tapachula en espera de las respuestas a sus trámites de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH).

Otros, esperan verse beneficiados con su solicitud de refugio o de asilo, o de cualquier otro de los programas que impulsa el Gobierno Federal a favor de los migrantes.

Hay, además, miles de migrantes que llegaron con las caravanas en los últimos once meses y han decidido quedarse a vivir en la frontera sur de manera ilegal.

De acuerdo a los africanos, si en verdad hubiera un módulo de atención del INM, ya les estuvieran extendiendo los oficios de salida, pero no ha sido extendido un solo documento.

Detallaron que, en el momento que el Gobierno Federal les entregue los salvoconductos, ese mismo día partirán de Tapachula, en el ánimo de no regresar jamás.

Por cierto, a ese grupo de 812 personas se sumó uno más este fin de semana. Se trata de Emanuel, hijo de padres africanos que nació en las últimas horas en Tapachula. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello