Escuintla en la Ingobernabilidad

Escuintla, Chiapas; 11 de septiembre.- A las 17:00 horas de este miércoles inició una marcha pacífica denominada “Por la dignidad de Escuintla”, en la que participaron aproximadamente más de 500 personas, conformada por habitantes de esta cabecera municipal, quienes partieron de las instalaciones de la Coca Cola, ubicadas sobre el tramo carretero Escuintla hacia el Triunfo, en la Zona alta del municipio.

Luego de recorrer las principales calles, arribaron al parque Central de este municipio frente a la Presidencia Municipal, indicaron “esta marcha es con la finalidad de responsabilizar de lo que está sucediendo en el municipio al Edil Ever Daniel Velázquez Jabalois”.

Exigen al Gobierno del Estado y Federal que se realice una investigación exhaustiva al edil, ya que lo único que ha hecho a lo largo de este año es enriquecerse, comprando varias propiedades.

Piden también a las autoridades correspondientes que liberen a las personas detenidas, reconociendo que no actuaron bien y no era la forma adecuada para luchar contra la corrupción que existe en la actual administración, señalando como único culpable a Ever Velázquez Jabalois.

AUN NO SE HAN CUANTIFICADO LOS DAÑOS

Luego de que la tarde noche de este martes Escuintla ardiera en llamas, el poblado vio la luz de un nuevo día en medio de una tensa calma. La Presidencia municipal, el DIF, bodegas y el Auditorio Municipal, fueron los inmuebles vandalizados e incendiados por el pueblo, que de esta forma exigió la renuncia de su alcalde.

Hasta el momento no se han cuantificado los daños materiales, sin embargo, se estima sean considerables toda vez que también fueron incendiados tres vehículos, y al menos uno de ellos prestaba el servicio de traslado para personas enfermas o discapacitadas.

La Fiscalía General del Estado inició la mañana de este miércoles el levantamiento de pruebas en contra de quién o quiénes resulten responsables, a fin de integrar la carpeta correspondiente y detener a los causantes de los hechos vandálicos.

Por la mañana, empleados municipales se presentaron a laborar; sin embargo, por horas esperaron instrucciones ante el dantesco escenario que se mostró luego de una noche de desmanes, por lo que en breve buscarán sedes alternas para laborar y prestar atención al pueblo de Escuintla.

Asimismo, varias personas que tenía programados sus traslados a bordo de las ambulancias siniestradas, para terapias y otros apoyos tuvieron que movilizarse por cuenta propia o posponerla ante la falta de los vehículos que prestaban este servicio.

La Fiscalía ya inició las investigaciones en contra de quien o quienes resulten responsables, aún cuando ya se tienen identificados a los participantes en las grescas. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Rodolfo Hernández González