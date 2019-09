Extracontinentales Manifiestan Haber Atravesado Varios Países y Solo en México No los Dejan Pasar Porque lo Ordenó Trump

Tapachula Chiapas; 12 de Septiembre.- La problemática migratoria que viven más de 3 mil personas provenientes de países de África se mantiene en la misma situación desde hace meses, lo que ha impedido a los extracontinentales continuar su viaje hacia los Estados Unidos.

Hay africanos que llevan más de 4 meses varados en Tapachula, por la postura del Instituto Nacional de Migración al negar los pases de salida que les permita transitar por territorio nacional sin dificultad alguna, por lo que al no haber solución estas personas se ven obligadas a enfrentar condiciones extremas mientras esperan que las autoridades les den una solución.

Ante la tardanza en la entrega de los salvoconductos, alrededor de 400 migrantes extracontinentales, se encuentran en plantón desde hace 24 días afuera de la Estación Migratoria “Siglo XXI” para presionar al Instituto Nacional de Migración les entregue el documento para que puedan abandonar Tapachula, pero a pesar de estas acciones la dependencia federal no les ha dado una solución.

En entrevista, Natasha migrante del Congo, dio a conocer que las condiciones que mantienen desde hace 24 días es un “infierno”, pero a las autoridades de migración no les importa lo que ellos pasen.

Lo único que piden los extracontienentales es su pase de salida porque no tienen la intención de quedarse en Tapachula, solo quieren ingresar a los Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida.

“Nosotros pasamos varios países y lo hicimos tranquilamente, pero aquí en México hemos encontrado muchos problemas, aquí ya se nos complicó el pase, tenemos más de 4 meses en espera de un papel para poder irnos al norte del país, pero migración sólo nos engaña y no da respuesta”, narró.

A pesar de los enfrentamientos que han tenido los migrantes africanos con los elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal, el Instituto de Migración ha guardado silencio y no ha brindado información sobre su situación. EL ORBE/ Marvin Bautista