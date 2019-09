Ganaron los Maestros, por Acuerdo No Habrá Evaluación

*Logran Además: Asignación Automática de Plazas, Regularización de Pagos y Adeudos Pendientes.

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre.- Como resultado de la octava reunión formal (una en casa de transición y siete en Palacio Nacional) entre el movimiento magisterial y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en las últimas horas se informó sobre los avances.

Pedro Flores Bámaca, secretario general de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), habló la tarde de este jueves sobre una serie de puntos que se buscan sean plasmados en una minuta al final de las conversaciones.

Según lo que dijo el líder de la CNTE hasta ahora se acordó hacer un planteamiento político al gobierno federal contra la represión de los maestros en diferentes puntos del país, y reiterar la demanda central de la CNTE, que es la abrogación total de la Reforma Educativa.

De igual forma, que no aceptan el régimen de excepción laboral; el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional, del normalismo, y una verdadera y permanente relación bilateral que desemboca en la estabilidad laboral.

Además del reconocimiento a los proyectos y programas de educación locales que dan forma al Programa de Transformación Nacional de Educación.

Dijo ante los medios de comunicación, a su llegada a Chiapas, que existe el compromiso del mandatario nacional para dar atención y solución a los temas con la CNTE de manera permanente.

Entre ellos, la continuidad a las siete mesas temáticas; seguimiento al diálogo y concretar una ruta de solución a la problemática en la entidad.

En un paquete de cuatro demandas sobre las leyes secundarias en materia educativa de orden general, se instruye al consejero jurídico y a la Secretaría de Educación Pública para que se haga lo necesario y se solucionen.

Se incluye la asignación automática de plazas para los egresados de las normales y escuelas de formación docente públicas; reconocimiento a las asociaciones de padres de familia; no habrá evaluación que condicionen aspectos laborales, sólo capacitaciones voluntarias que sean para la profesionalización.

Los procesos laborales se realizarán de manera tripartita por las representaciones sindicales, los gobiernos locales y el federal.

En un mes -9 de octubre- se realizará la próxima reunión con funcionarios federales para evaluar los avances alcanzados.

En el caso de Chiapas, bajo los principios de nada de represión en ninguna de sus formas, ningún acto de corrupción, todo sobre la justicia y la razón, además de que prevalezca el diálogo permanente, se alcanzaron varios acuerdos particulares.

Según informó se pidió regularizar los pagos y cubrir los adeudos a los trabajadores y a los comisionados sindicales; retomar la mesa tripartita sesionando un día a la semana con sedes alternas, una ocasión en Chiapas y otra en la Ciudad de México.

Así también retomar la bilateralidad como reconocimiento a la representación sindical para la solución de la problemática laboral.

El primer encuentro será el 18 de septiembre a las 11 horas en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

Con todo ello, el paro anunciado ha quedado descartado y, en su lugar, hay una mesa de diálogo donde se analiza la problemática de forma global y particular. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello