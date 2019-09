Sin Atención Huixtla por Parte del Edil José Luis Laparra Calderón

Calles se inundan y no da respuesta a la ciudadanía.

* Esta Repitiendo Como Alcalde y no da Una.

Huixtla, Chiapas; 14 de Septiembre.- Graves problemas enfrenta Guadalupe Sánchez porque durante la actual temporada de lluvias su vivienda se inunda y sufre muchas pérdidas.

Lamentablemente para ella, el alcalde José Luis Laparra Calderón, al evadir parte de la responsabilidad que tiene como autoridad, dijo que eso no era de su competencia, sin por lo menos dar una esperanza de ayuda a la damnificada.

A la ciudadana huixtleca le preocupa a la situación que atraviesa y el abandono del Presidente Municipal, quien no quiere reconocer que las pésimas obras que realiza en una calle son el problema, por ello solicita la intervención del Gobierno del Estado y Protección Civil.

Lleva viviendo más de 20 años en la casa ubicada en Zaragoza Poniente número 15 y jamás se le había inundado por las aguas del zanjón, sin embargo, los trabajos realizados en la rehabilitación de la calle dejaron durante mucho tiempo material para construcción, el cual fue arrastrado y ocasionó taponamientos.

La fuerte corriente de agua arrastró cascajo, a lo que hay que agregarle la basura que gente irresponsable tira al zanjón, lo que también influyó para que se inundara la vivienda.

La afectada lamenta que el mandatario municipal haya dicho que eso no era problema de su administración sino de otra instancia, sin siquiera darle acompañamiento en las gestorías.

La señora está preocupada por la situación que vive, sobre todo porque es una persona sola y humilde, recientemente su esposo falleció, por lo que pide la intervención de las autoridades estatales para que la apoyen en la construcción de un muro de contención y el agua ya no se meta a su casa.

Sánchez teme que una crecida del zanjón durante la noche ponga en riesgo su vida, ya que el agua sube un nivel considerable con bastante fuerza. EL ORBE / Rodolfo Hernández González