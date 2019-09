Van 55 Traficantes Detenidos y 40 Mil Migrantes Rescatados

* A Cuatro Meses de Iniciar Operaciones la Guardia Nacional.

Tapachula, Chiapas; 14 de Septiembre.- Desde mayo que entró en funciones la Guardia Nacional (GN), a la fecha, se han rescatado alrededor de 40 mil migrantes y se han detenido y puestos a disposición de las autoridades a 55 traficantes de personas.

Así lo dio a conocer en entrevista el general, Vicente Hernández Sánchez, comandante de la Trigésima Sexta Zona Militar, con sede en Tapachula.

El también coordinador de la GN en la región Sur-Sureste del país, dijo que esa nueva corporación vino a reforzar el tema de rescate humanitario de migrantes y para el apoyo a las tareas del Instituto Nacional de Migración (INM).

Aunque dejó en claro que no llegaron para sustituir las funciones de la dependencia migratoria y de cualquier otra autoridad.

Y es que, según dijo, entre las responsabilidades de la Guardia Nacional está proporcionar la seguridad en lo que a la federación le compete, como el coadyuvar en materia de seguridad pública con las autoridades estatales y municipales.

Afirmó que, en el caso del apoyo a las tareas migratorias, los elementos tienen presencia en las estaciones, puntos de verificación y volantas del INM, pero únicamente para proporcionar seguridad durante el rescate de los migrantes.

“A los tratantes de blancas y a los traficantes de migrantes no les importa dejarlos encerrados en cajas de tráiler en las carreteras donde pueden morir de hambre”, recalcó.

Por eso dijo que ese esfuerzo coordinando, siempre con pundonor al pueblo de México, ha dado hasta ahora excelentes resultados.

Descartó que, por lo pronto, se vayan a realizar nuevas contrataciones de elementos, porque con los que hay se han alcanzado resultados óptimos.

Reconoció que, a pesar de todos esos esfuerzos, la Frontera Sur del país sigue siendo muy peligrosa para los flujos migratorios.

“Siempre que se trate del tema de tráfico de seres humanos será peligroso, porque a los traficantes no les importa la vida de esas personas, solamente su dinero”, puntualizó el general. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello