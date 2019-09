Inundaciones en Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua y Mapastepec

*Envían a las Familias a los Albergues Temporales.

Acapetahua, Chiapas; 17 de Septiembre.- Habitantes de la parte baja de este municipio sufren un verdadero calvario por las continuas inundaciones que provocan las severas lluvias.

La señora Dolores Ovalle Hilerio de 35 años de edad, dijo que algunas de las familias apenas están retornando a sus hogares después de haber permanecido varios días en los albergues temporales, que el gobierno municipal les brindó como apoyos por la inundación de sus viviendas.

La declarante afirmó que por los fuertes aguaceros registrados en Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua, el agua se volvió a meter e inundó sus viviendas.

Dijo que no es lo mismo estar en un albergue temporal que en su propio hogar, porque ahí no sufren ninguna clase de limitaciones. Además que el gobierno Federal, Estatal y Municipal no cuentan con ningún plan de trabajo que les resuelva este grave problema. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda/Corresponsal