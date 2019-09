Avanzan Acuerdos con el Magisterio de Chiapas: REC

EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN Y EL TITULAR DE LA SEP, ESTEBAN MOCTEZUMA, ENCABEZARON MESA DE DIÁLOGO CON REPRESENTANTES DE LA CNTE. *EN SEGUIMIENTO AL ENCUENTRO SOSTENIDO CON EL PRESIDENTE AMLO, EXPRESARON SU VOLUNTAD DE CAMINAR JUNTO AL MAGISTERIO POR EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, se reunieron con integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 7 del Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en seguimiento al encuentro sostenido con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde el Gobierno de Chiapas y la CNTE acordaron privilegiar el diálogo y la justicia.

En esta mesa de diálogo, el jefe del Ejecutivo estatal destacó la voluntad política de sumar esfuerzos entre el gobierno y el magisterio, con la finalidad de que permanezca un diálogo abierto y caminar de manera fraternal a favor de una educación de calidad para las niñas, los niños y los jóvenes de Chiapas. “Como autoridad, les tenemos mucha confianza a las y los maestros y deseamos que se les cumpla legítimamente sus derechos de manera correcta”.

Dejó en claro que en Chiapas no hay represión ni condiciones de ningún tipo, “estamos trabajando de manera civilizada, haciendo cada uno lo que le corresponda y actuando de forma ética y moral, con el ánimo de construir acuerdos y resolver cada una de las necesidades, mediante un verdadero diálogo”.

Escandón Cadenas enfatizó que en este proceso todas las partes deben corresponder, por lo que, así como la SEP y la Secretaría de Educación estatal están comprometidas a respetar y cumplir con la legitimidad de las y los maestros, sin condición, es importante también evitar el hostigamiento y violencia entre el gremio magisterial, para poder caminar de manera conjunta para el bienestar de las nuevas generaciones.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la SEP precisó que con esta mesa permanente de diálogo se atiende la instrucción del presidente del país de trabajar de manera conjunta entre la Sección 7, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para llegar a los acuerdos que beneficien a la niñez y celebró la apertura que existe para conformar la propuesta de agenda de trabajo, misma que será analizada a fondo y retroalimentada para dar respuesta a las demandas del magisterio.

Moctezuma Barragán afirmó que el Gobierno de México promueve en todo el país, y en especial en el estado de Chiapas, una atención educativa a niñas, niños y jóvenes en contexto de vulnerabilidad para que cuenten con mejores oportunidades y con acceso a una educación integral, equitativa e inclusiva.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, subrayó que todos los acuerdos que se tomen deben tener como base el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ya que México es parte de la Convención de los Derechos de la Niñez y la propia Constitución, en su artículo 4º, señala que en cada una de las decisiones y diseños institucionales, no solamente en el ámbito público sino también privado, éste debe prevalecer.

La secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, destacó que la prioridad es garantizar el servicio educativo sin ser omisos a la responsabilidad que tienen como servidores públicos de seguir los procedimientos normativos al no encontrar un maestro en su centro de trabajo. “Estamos centralizando y liberando los pagos de manera oportuna al momento que el docente presente su constancia que acredite que está en el centro de trabajo que le corresponde”.

En tanto, el secretario general de la Sección 7 del SNTE-CNTE, Pedro Gómez Bamaca, mencionó la importancia de avanzar en la construcción de una agenda que permita ordenar y retomar los distintos temas y situaciones en el marco de esta mesa, como son: cadena de cambios, ascensos y pagos, entre otros. “Tenemos la disposición para poder construir y resolver para dar certeza a los compañeros. Venimos con todo el ánimo de construir y ratificar el compromiso de los gobiernos federal, estatal y sindicato”.

Asistieron a este encuentro el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; y por parte de la SEP, el coordinador nacional de Servicio Profesional Docente, Francisco Cartas Cabrera; de la Jefatura de Oficina, Rafael Flores Mendoza, así como el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Héctor Martín Garza González; en representación del consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Raúl Segovia Barrios; el secretario general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Héctor Santana Suárez, entre otros. Comunicado de Prensa