Marchan en Escuintla Exigiendo el Desafuero del Edil Daniel Velázquez

Tapachula, Chiapas; 18 de septiembre. – Las protestas en el municipio de Escuintla no cesan. Este miércoles marcharon dos grupos antagónicos conformados por miles de personas que estuvieron a punto de protagonizar un enfrentamiento que, afortunadamente, no se dio.

En la víspera, los grupos inconformes a la administración que encabeza el todavía alcalde, Daniel Velásquez Javalois, habían convocado a la enésima marcha de protesta por la falta de obras del ayuntamiento, los supuestos actos de corrupción y por otras irregularidades.

Estos se concentraron en uno de los extremos de la ciudad, en donde desplegaron pancartas con leyendas alusivas a sus inconformidades.

Además, solicitaron al Congreso del Estado el desafuero del presidente y someterlo a una auditoría física y contable de lo que dice en sus informes de la Cuenta Pública.

Pidieron también la liberación de las seis personas que fueron detenidas luego de los disturbios que comenzaron la semana pasada y que ha dejado como saldo el edificio de la alcaldía incendiado, ambulancias, motopatrullas, entre otros.

Sin embargo, al otro lado de la ciudad, también se formó otro frente de personas que, vestidos con playeras blancas, encabezaron un supuesto movimiento por la paz.

Según el primer grupo, los de blanco habían sido contratados hasta de otros municipios para realizar una marcha a favor del aún alcalde que, curiosamente, reapareció con ellos para agradecerles “su gran apoyo” y pedirles “borrón y cuenta nueva”, como si nada hubiera provocado.

Por la noche, ambos grupos se habían dispersado en medio de una tensa calma que, en cualquier momento, podría convertirse en una tragedia de la que aun no se sabe a quién se le hará responsable. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello