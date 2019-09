Más Protestas Contra Gurría de sus Mismos Empleados

Tapachula, Chiapas; 18 de septiembre. – Cientos de trabajadores del ayuntamiento local protestaron por segundo día consecutivo en la explanada exterior de la alcaldía, en contra del pésimo servicio médico, desabasto de medicamentos y otras irregularidades.

Al igual que un día anterior, este miércoles los trabajadores desplegaron pancartas en contra de la administración que aún preside el alcalde, Oscar Gurría Penagos, es decir, la parte patronal.

Los manifestantes adelantaron que sus protestas las realizarán al concluir sus jornadas laborales, o sea después de las 16;00 horas y que estas serán pacíficas.

Así también, que mantendrán esa misma postura todos los días, en tanto no se de una respuesta a sus peticiones, la mayoría relacionada al pésimo servicio en materia de salud que señalan les están dando.

Pidieron hablar con el todavía alcalde, pero de Gurría y compañía ni sus luces. En lugar de ello les mandaron a decir que se va a mejorar el servicio, pero hasta ahora son solamente promesas.

La protesta se da faltando apenas 12 días para que se cumpla el primer año de la actual administración municipal, y para el intento de informe que planea el alcalde.

En su mitin, los empleados municipales dijeron a la opinión pública que tampoco cuentan con especialistas médicos ni internistas.

Señalaron además las lamentables condiciones en las que se encuentra los sanatorios particulares que tienen convenio comercial con las autoridades locales y que el servicio que les prestan, no es de calidad, a pesar de que los pagos son como si fueran de primera.

Le recordaron al alcalde que no se ha realizado la reposición de gastos de medicamentos que se comprometió a cubrir, ya que aseguran que desde que inició la administración se deben facturas.

Por la noche, los manifestantes decidieron suspender momentáneamente su protesta, hasta el día de mañana cuando se vuelvan a expresar públicamente, y así, todos los días hasta que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones de atención a sus propios empleados.

Al concluir el segundo día de protestas en Tapachula, no fueron reportados incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello