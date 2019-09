Inservibles 50% de las Cámaras de Vídeo Vigilancia en Tapachula

* Actual Administración no les da Mantenimiento.

Las cámaras instaladas son de uso doméstico, es decir para interiores, por lo que se descomponen fácilmente con las lluvias.

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre.- El presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad, Jorge Gutiérrez Franco, afirmó que al menos un 50 por ciento de las cámaras de video vigilancia instaladas en anteriores administraciones están obsoletas.

Este porcentaje de cámaras instaladas en la ciudad y que no están en funcionamiento, se debe a que fueron compradas para uso doméstico, o en otros casos las inclemencias de la lluvia las averiaron, lo que llega a afectar la operatividad y el actuar de las corporaciones policíacas en la lucha contra la delincuencia.

Dijo que si hubiera suficientes cámaras de vídeo vigilancia en toda la ciudad, el tiempo de respuesta de las autoridades ante un hecho delictivo se acortaría, ya que permitiría saber la ruta tomada por los delincuentes y se actuaría más rápidamente.

En Tapachula a diario ocurren diversos delitos en la vía pública, como asaltos a cuentahabientes, robos a comercios y hasta homicidios, que podrían quedar registrados si las cámaras de video vigilancia estuvieran en óptimas condiciones, sin embargo, esto no sucede porque hace falta una mayor inversión en este rubro.

“Administraciones anteriores adquirieron estos equipos para interiores y no para exteriores, además la cuestión de las lluvias y tormentas eléctricas dañan estos equipos y hasta el momento no existe el presupuesto adecuado para el mantenimiento y para restablecer las que están descompuestas, mientras que el ayuntamiento actual tampoco se preocupa por darles mantenimiento”, sostuvo.

Mencionó que también es importante solicitar a las autoridades encargadas del manejo de estas cámaras, que capaciten más al personal y que se disponga un mayor número de elementos para vigilar la ciudad las 24 horas del día porque índices de criminalidad en Tapachula han ido en aumento.

Asimismo, detalló que se sabe que el Gobierno del Estado dispondrá de 100 nuevas cámaras de vídeo vigilancia para Tapachula, con lo que se pretende combatir de manera efectiva a la delincuencia.

Con esta nueva inversión, el Gobierno del Estado busca contribuir en minimizar los registros delictivos a través del trabajo operativo desde el Centro de Control de Mando, conocido como el C4, ya que estas 100 nuevas cámaras se suman a las casi cien que están en funcionamiento en esta ciudad.

Finalmente, el entrevistado puntualizó que esperan realicen los estudios pertinentes para conocer los lugares estratégicos donde serán colocadas estas cámaras de vídeo vigilancia, por lo que, en un tiempo aproximado de dos meses, estarán disponibles para vigilar las zonas de mayor incidencia delictiva. EL ORBE/ Marvin Bautista