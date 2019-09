SRE Asume Política Migratoria en la Frontera Sur

* ANTE LA NEGATIVA DEL INM Y SEGOB DE DAR PASES DE SALIDA A LOS AFRICANOS, EL GOBIERNO FEDERAL CREÓ LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA MIGRATORIA, LA CUAL SERÁ PRESIDIDA POR EL CANCILLER MARCELO EBRARD.

Con pancartas, migrantes extracontinentales demandan a las autoridades el libre tránsito por territorio mexicano.

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre.- A pesar que el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha mantenido en la postura de no otorgar pases de salida, migrantes africanos que llevan más de un mes en plantón afuera de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, permanecerán con acciones de protesta pacífica hasta que las autoridades cumplan con la entrega de este documento.

Este viernes los extracontinentales protestaron de manera pacífica y a través de pancartas demandaron a las autoridades migratorias cumplir con la Ley de Migración, y que se les entregue pases de salida para que puedan abandonar el país por cualquiera de sus fronteras y no por el sur como pretende Migración.

En pancartas, los extracontinentales expusieron consignas de manera puntual y exigieron “Libertad para movernos y establecernos donde queramos”, “Libre tránsito en México para los africanos” “Ya basta, contra la tortura al pueblo africano, cúmplase la ley de migración”, entre otras.

Los africanos fueron informados que la reunión sostenida por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Centro de Dignificación Humana, no tuvo resultados positivos, ya que las dos primeras instituciones prentenden no otorgar pases de salida a los más de 3 mil 500 africanos que permanecen varados en Tapachula.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene toda la intención de apoyar a los migrantes africanos para que continúen con su viaje hacia los Estados Unidos.

En medio de esta situación que enfrentan los africanos varados en Tapachula, surgió una nueva esperanza para continuar su viaje hacia el norte del país, pues el gobierno mexicano decretó la creación de la “Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria”, lo cual fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor a partir de este 20 de septiembre.

La Comisión dependerá de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien será la instancia que coordinará las políticas, programas y acciones de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal en materia migratoria.

Según el decreto, la comisión será presidida por el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, y en su ausencia será suplido por el titular de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe.

Entre las dependencias que integrarán la comisión se encuentran: la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Migración, entre otras dependencias.

“Con esta comisión se relegan las funciones de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración sobre política migratoria y será el canciller Marcelo Ebrard quien podrá dar una solución a los africanos”, abundó Luis García Villagrán.

Los africanos externaron que continuarán las protestas de manera pacífica hasta encontrar una respuesta para la obtención de sus pases de salida. EL ORBE/ Marvin Bautista.