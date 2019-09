Para Pura Vergüenza las Calles de “Santa Clara” y “San Caralampio”

* ¿Qué Hace el Pelón?

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre.- La calle principal del fraccionamiento Santa Clara es una más de las arterias deterioradas en la ciudad, manifestando los vecinos que se han cansado de solicitar atención al Ayuntamiento de Tapachula.

Vecinos de ese asentamiento al Sur Oriente de la ciudad se dijeron molestos por la apatía de las autoridades municipales.

“Es una historia de nunca acabar, con oficios donde piden atención al mal estado de las calles y a las carencias que tenemos como inseguridad, falta de servicios públicos, y siempre nos dan la misma respuesta, que no hay dinero para atendernos, que en breve o ya de plano dejan de contestar. Creímos que con esta administración se verían cambios en la forma de gobernar, pero no lo vemos”, manifestó María de Jesús Moreno.

La declarante agregó, “aunque son pocas las calles de la colonia todas, están destruidas, especialmente la principal, en la calle central los baches ya ocupan todo lo ancho de la vía. Lo que más hemos podido hacer los vecinos es organizarnos y llenarlos de balastre, pero la lluvia lava todo el material y al otro día los baches están otra vez igual y seguimos con el problema, alguna vez hasta los de las combis han tirado material para rellenar los agujeros.

“Vemos que en calles del centro están haciendo trabajos de bacheo, creemos que por estar muy lejos no vienen a repararlos de por aquí”, comentaron.

Automóviles dañados dificultad para transitar y una pésima imagen urbana, son los problemas que se derivan del mal estado de esa arteria, que como indicaron los habitantes del lugar sirve de acceso a varios asentamientos más, Vecinos perjudicados por esta situación piden “no estamos pidiendo imposibles, creo que tenemos el derecho de que Tapachula sea atendida en toda su geografía, no solo donde pasan los funcionarios en turno, basta ya de tantas súplicas, exigimos se nos escuche y se haga a la brevedad la reparación de la calle, no es que estemos acostumbrados a vivir así, es que las autoridades no cumplen con sus obligaciones”, concluyó Moreno.

Completo Abandono en San Caralampio

Mientras tanto, vecinos de la colonia San Caralampio denuncian que sus calles no son la excepción y también presentan grave deterioro, por ello piden sean reparadas para evitar un daño mayor y una costosa rehabilitación.

Un grupo de colonos que pidieron la omisión de sus nombres, indicaron a El Orbe que muchas de las calles de ese asentamiento al norponiente de la ciudad se encuentran en pésimo estado, por lo que en múltiples ocasiones han pedido a las autoridades municipales atender la demanda de apoyo para llevar a cabo acciones de rehabilitación de las mismas.

“Tenemos mucho tiempo solicitando el apoyo de la actual Administración Municipal, pero se hacen de oídos sordos, no nos dan atención”, dijo una de las residentes, quien refirió que la calle más afectada es la 20 Avenida Sur, entre Segunda y Cuarta Poniente, en la que el revestimiento de asfalto ya se dañó por completo en varias partes, dejando a la vista el antiguo adoquín.

Por ello, los entrevistados proponen que se realice el levantamiento del asfalto para dejar la calle tal y como estaba antiguamente, pues se vería mejor que con los enormes baches generados por el desgaste del encarpetamiento.

Sin embargo resaltaron, “nos sentimos abandonados, no hay una sola obra de beneficio para la colonia, y no atienden cuando vas y reportas lo que está pasando aquí. El mal estado de las calles han provocado accidentes de motos y daño a los vehículos de los vecinos”.

Finalmente, comentaron que hace unos días llegaron sólo a rellenar los agujeros con arena, el cual tardó un día pues con las lluvias que han caído ésta semana”. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta