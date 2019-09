Urgen Rendición de Cuentas al Edil de Huixtla; Comerciantes Denuncian Altos Cobros del Predial

*EMPRESARIOS SOLICITAN AL CONGRESO DEL ESTADO AUDITAR A JOSÉ LUIS LAPARRA CALDERÓN, YA QUE DESCONOCEN EL DESTINO QUE LE ESTA DANDO A LOS RECURSOS, CUANDO MANTIENE EL MUNICIPIO EN TOTAL ABANDONO.

Huixtla, Chiapas; 24 de septiembre.- Un grupo de comerciantes de este municipio solicitaron la intervención de los órganos auditores del Congreso del Estado para investigar los destinos de los recursos en el ayuntamiento de Huixtla, toda vez que se teme hay actos de corrupción.

En voz de ellos, Agustín Cueto Hernández., dijo que es urgente que el alcalde, José Luis Laparra Calderón, haga rendición de cuentas de los recursos públicos que está manejando, porque no se sabe en qué los está ejerciendo.

Y es que, según dijo, no hay obras, los servicios públicos están en pésimas condiciones y ya no se puede transitar en la ciudad, porque las calles están completamente despedazadas.

Lamentó que el síndico y los regidores lo solapen y, en lugar de estar a favor del pueblo como debería ser su función y responsabilidad, prefieren estar del lado del alcalde porque presuntamente así conviene a sus intereses.

A la par de ello señaló que se han incrementado alarmantemente los antros de prostitución y vicio, así como la comercialización de drogas.

“La administración que encabeza Laparra Calderón hace lo que le viene en gana en agravio de la población huixtleca, que además padece la ola de inseguridad”, indicó.

También se refirió que otro de los abusos cometidos por el gobierno municipal en agravio de la sociedad es el incremento -de manera arbitraria- en las tarifas del impuesto predial.

“Insistimos que es urgente una profunda investigación, porque esos recursos no se ven aplicados, ya que al menos las calles están en muy malas condiciones”, abundó.

Al hacer una reflexión sobre lo ocurrido en los 11 meses que lleva la presente administración municipal, comentó que el centro ha permanecido secuestrado desde que hicieron pedazos muchas calles, con el argumento de que las iban a reparar.

Opinó que, sin ser ingeniero, cualquiera puede darse cuenta que antes de abrir las calles se debió hacer un estudio de factibilidad para esas obras.

Luego abordo el tema de la Clínica de la Mujer, de la que dijo son instalaciones que se encuentran abandonadas, como los propios baños del edificio de la presidencia.

“En el municipio tenemos al presidente para que gestione, pero no hace nada. En Huixtla todo es un desorden al permitir los abusos de la propia autoridad municipal”, agregó.

Concluyó que, en cumplimiento a la transparencia de los recursos y a la rendición de cuentas que abandera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se debe de investigar a fondo lo que ocurre en Huixtla, porque las irregularidades están a la vista de todos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González