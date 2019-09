Africanos Recrudecen Protestas en la Ciudad, Desquician Zona Centro con las Manifestaciones

*SEÑALAN ESTAR ESCLAVIZADOS EN LA FRONTERA SUR AL NO OTORGARSELES LOS PASES DE SALIDA. *SEÑALAN A PRESUNTO FUNCIONARIO DEL INM QUE LES PIDIÓ DINERO PARA ENTREGARLES LOS DOCUMENTOS, PERO SOLO FUERON ESTAFADOS.

Tapachula Chiapas; 25 de Septiembre.- Por quinta ocasión, ,migrantes africanos que permanecen apostados a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI” salieron a las calles de Tapachula para exigir al Instituto Nacional de Migración (INAMI) cumpla con la ley y les entregue los pases de salida para que puedan transitar libremente por territorio nacional.

En los recientes días, las acciones de protesta se han recrudecido ante la falta de respuesta del Gobierno Federal, lo que ha obligado a los extracontinentales a marchar desde la estación migratoria hasta el Parque Central de Tapachula, para presionar de esta manera a las autoridades en la entrega de los salvoconductos.

Este miércoles, el contingente de aproximadamente 200 africanos partió desde su campamento y durante el trayecto realizaron sus tradicionales cantos y danzas tradicionales, además realizaron una escenificación de la situación que viven desde hace más de 4 meses en la frontera sur.

Uno de los migrantes fue atado con cadenas y bañó su cuerpo con grasa, mientras uno de sus compañeros lo jalaba con misma, otro africano con una pistola de juguete le disparaba y otros más lo azotaban con varas o ramas, esto para escenificar la situación de esclavitud que dicen vivir desde hace meses, cuyo sufrimiento es ocasionado por el Instituto Nacional de Migración.

“Esto es una escena de lo que estamos viviendo acá, Migración nos tiene esclavizados al no darnos pases de salida para poder movernos con libertad por territorio mexicano, además estamos viviendo un infierno, no tenemos comida, agua, ni un techo donde estar; que todo el mundo se entere la situación que estamos pasando, migración es una mafia” afirmó Pablo, vocero de los africanos.

Y es que han transcurrido cerca de 40 días de que un grupo de aproximadamente 400 migrantes africanos se mantienen en plantón en las afueras de la estación migratoria en protesta por los pases de salida, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración se ha mantenido de retenerlo esta parte del país y no permitir que avancen hacia los Estados Unidos.

“Migración es una mafia”, “Libertad, Libertad” “, “Queremos pases de salida”, “Viva los africanos”, fueron unas de las consignas que expresaron los extracontinentales durante su recorrido, las cuales llamaron la atención de la población, quienes salieron a las calles a grabar la protesta.

A diferencia de las acciones anteriores, este día decenas de cubanos y haitianos se unieron a la marcha de africanos, ya que la situación que viven, es muy similar, toda vez que también se les ha negado los pases de salida.

Con pancartas, los isleños denunciaron los atropellos y la corrupción que impera al interior en las oficinas de regulación del Instituto Nacional de Migración, ya que presuntamente fueron engañados con documentos falsos y otros más entregaron dinero a cambio de los salvoconductos y solo fueron estafados.

Yohenia, migrante cubana denunció que un grupo de 60 cubanos entregaron 15 mil pesos cada uno a Daniel López Pérez, funcionario del INAMI en las oficinas de regulación migratoria al sur de Tapachula, quien se comprometió en realizar los trámites para agilizar la entrega de los salvoconductos, quien luego de recibir el dinero desapareció, por lo que presentaron su denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero no han tenido respuesta.

El Instituto Nacional de Migración ha ofrecido solo dos opciones tanto a los africanos, cubanos o haitianos; la primera es solicitar asilo para vivir en Chiapas o abandonar el país, pero por la frontera sur, las cuales desde un principio han sido rechazados por los migrantes, quienes exigen el libre tránsito, ya que su intención es de ingresar a los Estados Unidos. EL ORBE/ Marvin Bautista.

Nota: Si se quejan del mal trato en México, por qué no se regresan a su tierra en donde impera más la esclavitud; los tapachultecos están hartos del trato que le dan a la ciudad todos los días, nunca se había visto tanto desorden.