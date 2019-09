Entrega el Gobernador Rutulio Escandón Reconocimiento a Policías Destacados

Tuxtla Gutiérrez.- “La labor de los hombres y mujeres policías es indispensable para mantener a Chiapas libre de violencia y delincuencia”, destacó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al hacer entrega de certificados a policías graduados de las licenciaturas impartidas en el Instituto de Formación Policial, así como uniformes y reconocimientos “Honor a quien honor merece” a elementos estatales.

Junto a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, el mandatario señaló que su actuación responsable y comprometida impulsa a corresponder a ese esfuerzo mediante la dignificación de su labor, por lo que aseveró que no dejará de atender como tema prioritario la seguridad ni de reforzar a las corporaciones, porque la sociedad requiere que su policía tenga todo lo necesario para hacer frente a la delincuencia.

“Si continuamos caminando unidos con el firme objetivo de defender la seguridad de Chiapas, los delitos van a seguir a la baja porque esa es la tendencia. Somos el estado que más ha reducido la incidencia delictiva y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades nacionales. Ustedes hacen un trabajo que valora muchísimo la sociedad, sobre todo ahora que tenemos policías cada vez más preparados, con valores y principios sólidos”, manifestó.

En su participación, Zepeda Soto resaltó que a través de una mayor capacitación se brinda un mejor servicio a la ciudadanía, al tiempo de precisar que el programa de Dignificación Policial tiene como objetivo enaltecer el desempeño de los elementos, brindándoles materiales e insumos para que puedan seguir cumpliendo a cabalidad y con dignidad su función.

“Portemos con orgullo nuestro uniforme, no olvidemos el significado de nuestra insignia, esta estrella que representa los valores que debemos tener siempre presentes en nuestro actuar: sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, autoridad y moral”, puntualizó tras felicitar a los 42 egresados de las licenciaturas en Seguridad Pública y Protección Ciudadana y en Derecho con terminal en Proceso Penal Adversarial.

Por su parte, el policía Fidel Gumeta Hernández, egresado de la Licenciatura en Derecho con terminal en Proceso Penal Adversarial, subrayó el apoyo incondicional que el gobernador Escandón Cadenas ha otorgado a las corporaciones para que continúen con su preparación y desarrollen de mejor forma sus actividades, reflejándose en un servicio más efectivo al pueblo.

Estuvieron presentes: el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el director general del Instituto de Formación Policial, Nicolás de Jesús Trinidad Náfate; el representante de la VII Región Militar, Francisco Javier Vázquez Paz; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier; y el representante de la XIV Zona Naval, Diego Ambriz Martínez. Comunicado de Prensa