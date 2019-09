Senadores Avalan la Nueva Ley General de Educación

*Fue Aprobada con 78 Votos a Favor, 6 Abstenciones y 26 en Contra.

México.- El senador por el PRI, Ángel García Yáñez, pidió a Morena que no abuse de los escaños que tiene y advirtió que el tricolor no respaldaría una iniciativa que, dijo, está llena de ocurrencias.

Con 78 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que contempla la liquidación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

En medio de críticas de legisladores del PAN y PRI, el Senado de la República avaló, en lo general y en lo particular, la Ley General de Educación, que forma parte del paquete de leyes secundarias en materia educativa.

Y es que, en esta ocasión, el “bloque de contención” se terminó diluyendo y sólo el PAN mostró una férrea oposición a las leyes. Desde el inicio de la discusión, la senadora por Acción Nacional, Guadalupe Saldaña, reconoció que la decisión de aprobar las leyes secundarias ya está tomada, pero advirtió que con esto perderán los niños y los maestros.

“Gana la mafia”, sentenció la legisladora del blanquiazul. En tanto, el senador por Morena, Germán Martínez, acusó cierta incongruencia en los ataques de Acción Nacional. Recordó que, en su momento, la ex titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, declaró que una reforma educativa era inconcebible sin la participación del sindicato.

La respuesta vino de inmediato de parte de la propia Josefina Vázquez Mota, quien sostuvo sus palabras y afirmó que seguirá respaldando a los maestros del país, pero sin prebendas ni privilegios. Mientras la bancada del PAN desplegó un par de mantas con las leyendas “Si a educación de calidad” y “AMLO y Morena traicionaron a tus hijos por votos”, el grupo mayoritario disfrutó mostrando una fotografía de Josefina Vázquez Mota acompañada de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Finalmente, el senador por el PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, indicó que el partido del sol azteca votaría en abstención, aunque reconoció que las leyes dan sustento a elementos importantes como la participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

La Cámara Alta aún tiene pendiente la discusión y votación de la Ley de Mejora Continua de la Educación, que crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y contempla la realización de “evaluaciones diagnósticas”, que no tendrán efecto sobre la permanencia de los maestros. Además, se discutirá y votará la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que prevé dar prioridad a los egresados de las normales en el proceso de selección para la asignación de plazas docentes. Agencias