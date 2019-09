Juntos Consolidaremos el Desarrollo de San Cristóbal: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Al asistir al primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que actualmente todas las autoridades hacen causa común en la defensa de Chiapas y México, privilegiando el uso de la razón para buscar el avance del estado y del país.

Ante el Cabildo Municipal y habitantes, el mandatario expresó su reconocimiento a la alcaldesa por sumarse a las políticas públicas del Gobierno del Estado y de la Federación, ya que juntos trabajan de manera colectiva para dar respuesta a todas y todos sin discriminación, y sacar adelante las necesidades apremiantes de las y los sancristobalenses.

“Ahora, hacer política es buscar el bien común del pueblo, quedó atrás la simulación donde se gastaba el recurso público que no beneficiaba a la gente, que no daba atención ni seguridad. Hoy caminamos de acuerdo con el mandato del pueblo chiapaneco, tal y como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

Tras destacar que San Cristóbal de Las Casas es una ciudad en la que se conservan las costumbres y tradiciones de Chiapas, donde se alberga de manera afectiva y educada a las y los visitantes, Escandón Cadenas reiteró el apoyo del Gobierno del Estado para hacer frente a las dificultades económicas y buscar un mejor destino para este municipio, con el propósito de consolidar su desarrollo.

Desde esta colonial ciudad, envió un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a todas las autoridades de seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno, especialmente a la Guardia Nacional, por mantenerse coordinadas y colaborar decididamente a favor de la paz y tranquilidad de la población, al tiempo de conminar a las y los presidentes municipales a resguardar la integridad del pueblo a través de la Mesa de Seguridad.

“El esfuerzo conjunto que hemos realizado en estos casi 10 meses de trabajo, ha permitido que en Chiapas la incidencia delictiva vaya a la baja. No se dejen engañar por quienes buscan desinformar o desestabilizar; hoy las autoridades están unidas para privilegiar los legítimos intereses del pueblo”, acotó.

Durante su informe Toledo Villalobos subrayó que el objetivo es hacer de San Cristóbal de Las Casas un municipio parteaguas en el desarrollo estatal. “Nuestros métodos de trabajo han sido pensados bajo un esquema de acercamiento con la ciudadanía, que es la que ha demandando históricamente la atención”.

Asimismo, detalló que los ejes que dieron rumbo y contenido al Plan Municipal de Desarrollo son: Gobierno Eficiente y Honesto, Servicios Públicos de Calidad, Municipio Seguro, Bienestar Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Ambiental.

Estuvieron presentes: el representante del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Pedro Raúl López Hernández; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz; el comandante de la XXXI Zona Militar, Roberto García Brenis; el síndico municipal, Miguel Ángel de los Santos Cruz, regidoras y regidores. Comunicado de Prensa