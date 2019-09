Rapaz Corrupción y Tráfico de Influencias en el Ayuntamiento Municipal de Tapachula

*A UN AÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OSCAR GURRÍA PENAGOS, AFLORA UNA SERIE DE IRREGULARIDADES EN DETRIMENTO DEL ERARIO PÚBLICO. *BENEFICIA A PARIENTES Y AMIGOS EN LA ADJUDICACIÓN DE RECURSOS SIN LLEVARLO A LICITACIÓN, BAJO EL AMPARO DEL CUERPO DE REGIDORES; COMO OCURRE EN COAPATAP Y LA DIRECCIÓN DE LIMPIA.

Tapachula, Chiapas; 26 de septiembre. – La administración municipal que todavía preside el alcalde, Oscar Gurría Penagos, debe ser investigada por posibles actos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad y robo a través de la Tesorería Municipal, a cargo de Ernesto Navarro D’amiano, quien ha sido señalado de ser rapaz.

De acuerdo a un expediente remitido al Congreso de la Unión y al gobierno federal, el nombramiento del tesorero violó la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración del Estado de Chiapas.

Ahí se establece, en su artículo 39, fracción IX, inciso II, que, para ese cargo en específico, debe tener una “carrera económica administrativa”.

Sin embargo, dentro del expediente laboral -que una copia obra en poder de este medio informativo-, Navarro presentó, entre otros documentos, un diploma simple de dudosa autenticidad para entrar a trabajar al Ayuntamiento, pero no tiene carrera o estudios en materia económico-administrativo.

Se entiende, entonces, que ese impedimento legal se lo han saltado mediante el tráfico de influencias, impunidad e, incluso, inmunidad, porque no hay otra explicación.

Por ese delito, el tesorero fue obligado a cambiar documentos oficiales firmados con fechas anteriores como supuesto “ingeniero”, porque tampoco ha podido comprobar el título de esa profesión ante el Sistema Nacional de Transparencia, ni con las autoridades de la Auditoría Superior del Estado.

Aunado a eso, en la Dirección General de Profesiones, el nombre de Ernesto Navarro no aparece en la lista de profesionistas titulados y, por lo mismo, ahora tiene que firmar como “ciudadano”.

NO ROBAR, NO TRAICIONAR, NO MENTIR

De acuerdo a información proporcionada a este rotativo, existe un presunto robo desmedido de los recursos públicos a través de la Tesorería Municipal, al contar con evidencia suficiente que indica han beneficiado a empresas vinculadas a familiares y amigos del edil, Oscar Gurría.

Por ejemplo, la empresa que surte la alimentación a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, vinculada a Alfredo García Arjona -cuñado del alcalde- presuntamente utiliza como prestanombres a una tal Vianey “N”.

Esta persona, según amigos y conocidos cercanos, es en realidad una humilde mujer que se dedicaba a vender productos de belleza por catálogo antes iniciar la gestión morenista. Sin embargo, de la noche a la mañana se convirtió en una prominente empresaria.

A través de esa triangulación se han pagado desde la Tesorería Municipal, de acuerdo a la versión de algunos empleados municipales, un promedio de 2 millones de pesos mensuales, afectando las partidas presupuestales federales del Fondo IV.

Lo mismo sucede con la renta de los camiones recolectores de basura, que fueron contratados por el tesorero a una supuesta empresa del estado de Querétaro, denominada Adamet S.A. de C.V., que se estima se le paga cada mes, más de cuatro millones de pesos por 30 unidades.

Por si eso no fuera suficiente, las autoridades municipales también anunciaron que se iban adquirir con ese paquete de arrendamiento, “dos barredores”, lo cual es falso, ya que dichos equipos no están en operación.

La ambición de la “administración del cambio” en Tapachula no ha tenido llenadero, ya que también se las han ingeniado para realizar el presunto robo de combustible. Esto a través de la oficialía mayor dependiente de la Tesorería.

Se sabe que personal del Ayuntamiento carga combustible en bidones con la complicidad de diferentes áreas, como la Secretaría de Seguridad Municipal, Vialidad, Protección Civil, de donde obtienen casi un promedio de medio millón de pesos mensuales.

Así también, se teme que los proveedores del gobierno municipal tienen que “donar” hasta el 20 por ciento del monto de la adquisición, como se presume ocurre con los contratistas de obra, a cambio de obtener trabajo y su pago.

LA FALSA TRANSPARENCIA

En la larga lista de las irregularidades que aseguran hay en la administración municipal, incluyendo los negocios familiares, el nepotismo descarado y los “moches” que tanto odia el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, la mancha se amplía a los órganos descentralizados.

De acuerdo a una denuncia que hicieron llegar a este rotativo, el todavía tesorero municipal, es quien controla ahora todas las adquisiciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), por instrucciones directas de Gurría.

De confirmarse, ese organismo, que en teoría está descentralizado de la Administración Pública Municipal y debe ser autónomo, ahora también es controlado por Navarro.

Se cree que, en la ambición de Oscar Gurría, la de su mujer, Laura García Arjona y de sus familiares, pretende centralizar todos los negocios que se pudieran generar en el gobierno local.

Esto a sabiendas de que cuentan con la sumisión de los miembros del Cabildo y de los propios diputados locales y que, por lo tanto, le permitirán hacer cualquier cosa.

Mientras que esa falsa transparencia se cae a pedazos en Tapachula, en el interior del Palacio Municipal, varios ya empezaron sus respectivas campañas para el próximo ayuntamiento y hasta ya se están repartiendo los cargos. EL ORBE/Ernesto L. Quinteros