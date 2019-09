CANIRAC Estima en 100 mdp Pérdidas por Vandalismo en Marcha de los 43

Ciudad de México.- Del medio centenar de negocios ubicados entre avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, 10 de ellos amanecieron cerrados al público o tapiados con plásticos y hojas de madera, donde antes había vidrios, luego de que presuntos anarquistas vandalizaron esa zona del perímetro A del Centro Histórico, durante la marcha por el quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este viernes, brigadas de trabajadores de limpia, así como empleados y propietarios de los establecimientos afectados, limpian las huellas de los destrozos y hacen un recuento de daños, no sin condenar la indolencia del gobierno de Claudia Sheinbaum por no ordenar a la fuerza pública la contención de los revoltosos que durante dos horas se dedicaron a destruir, pintar muros y monumentos, sustraer mercancía y hasta intentar prenderle fuego a la librería Gandhi que se encuentra frente al Palacio de Bellas Artes.

En un cálculo preliminar, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández Alonso, estimó las pérdidas en no menos de 100 millones de pesos.

En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Secretaría de Gobierno realiza un censo de los establecimientos comerciales afectados ayer, para cuantificar los daños.

Pero no sólo los negocios resultaron afectados, también oficinas públicas como la Secretaría del Bienestar, que se encuentra en Paseo de la Reforma. El reportero se topó con una mujer embarazada y otra de la tercera edad, quienes acudieron a ese lugar para activar la tarjeta con la que cobran el apoyo que les da el gobierno.

Sin embargo, no lograron su cometido porque la dependencia no abrió sus puertas debido a los daños registrados.

Ante la magnitud de los destrozos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se prepara ya un protocolo para la marcha del 2 de octubre, que incluye la instalación de vallas afuera de los negocios para protegerlos de posibles ataques. Apro