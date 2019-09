Piden Intervención de Autoridades por Presunto Fraude en COBACH

* Les Descuentan por Créditos que no Paga el Área Financiera.

Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, piden la intervención de las autoridades correspondientes, para que se investigue el destino de varios millones de pesos, que les descuentan quincenalmente en el pago de su cheque nominal, dinero que debería utilizarse para pagar a las empresas acreedoras, sin que esto suceda hasta ahora.

Los inconformes afirman que, desde el pasado mes de enero del presente año, Julio César González Caba, director de administración y finanzas del Cobach, no ha regularizado el pago de los préstamos obtenidos por trabajadores cobachenses a través de empresas privadas, mismas que firmaron convenios con ex directores de esa institución educativa, para que quincenalmente se efectuaran los descuentos vía nómina y se trasladaran a los acreedores.

Explican los denunciantes, que en la actual administración del Cobach, todo mundo argumenta que ‘ya está en trámite la regularización con la financiera correspondiente, estando únicamente en espera de la radicación de los recursos por parte de la federación y el estado, siendo esa la razón por lo que no han podido generar los pagos correspondientes.

Lo raro del asunto, argumentaron los afectados, es que ya van hacer el año y las promesas del director de administración y finanzas siguen sin cumplirse, mientras los trabajadores siguen resintiendo los descuentos vía nómina, lo que comprueban con su talón de pago nominal en donde aparecen los descuentos quincenales.

Mientras en el Cobach estatal, no dejan de realizar quincenalmente los descuentos, cientos de trabajadores continúan con sus adeudos y con la acumulación de intereses, además de que, los han puesto en el buró de crédito, causándoles daño moral irreparable.

También hay muchos empleados cobachenses que han sido afectados por los descuentos domiciliados que les hizo la financiera Credifiel, supuestamente por un error generado por parte de esa empresa, según argumentó el director de administración y finanzas, mediante el oficio CBC/DG/DAF/545/2019, enviado a Víctor Manuel Pinot Juárez, Secretario General del Sindicato único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Si bien el director de administración y finanzas del Cobach, pidió en ese oficio dirigido al líder sindical, para que los trabajadores afectados por ‘ese error’, que presentaran una serie de documentos y acudieran a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para solicitar el reembolso de esos descuentos con Credifiel,el resto de los afectados que contrataron con otras empresas a través del Cobach, siguen esperando que el dinero descontado quincenalmente, desde enero a la fecha, se canalice para pagar sus adeudos según el convenio pactado, ya que hasta ahora la deuda sigue vigente, con más intereses y manteniéndolos dentro del buró de crédito.

Por otro lado, aún tiene pendiente la actual administración del Cobach, el timbrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los descuentos hecho a más de 7 mil 500 trabajadores, quienes supuestamente recibieron el pago de su jubilación en forma quincenal y estando activos, lo que realmente se considera una acción ilegal en la que se presume están inmiscuidos los dos últimos directores generales de esa institución educativa.

No deja de sorprender, dicen los miles trabajadores afectados, que a casi un año de que la nueva administración tomara el mando en Cobach, los trabajadores afectados con descuentos de cien y hasta trescientos mil pesos cada uno( más los impuestos que les está cobrando el SAT por un dinero que jamás recibieron), siguen sin ver ninguna acción legal que les permita recuperar esos miles de millones de pesos, dinero que les serviría para su jubilación y pasar una vejez digna. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez