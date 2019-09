Continúa Alerta en el Soconusco por Temporal de Intensas Lluvias

* Protección Civil Monitorea Ríos de la Región.

Llega a Puerto Madero fenómeno “Mar de Fondo”, informa Protección Civil.

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre.- La región del Soconusco se mantiene en alerta por las intensas lluvias de los últimos días, aún cuando las intensidades se han reducido un poco la contingencia no ha pasado.

Andrés Pascual Luna Aceituno, coordinador de Protección Civil en Tapachula, manifestó que la Onda Tropical 19 dejó a su paso encharcamientos, principalmente en viviendas aledañas a los afluentes.

Señaló que se mantiene el monitoreo de las lluvias y de la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para las próximas 72 horas, dijo, se destaca la presencia de bandas nubosas acompañadas de dos canales de baja presión, por lo que se esperan lluvias de entre 75 a 150 milímetros, es decir precipitaciones de fuertes a muy fuertes, e incluso torrenciales en la Zona Alta del municipio.

Ante ello, el Consejo de Protección Civil activó una sesión extraordinaria para dar seguimiento a la temporada por lluvias y ciclones tropicales en Tapachula, en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, todas las corporaciones policiales, así como la Sedena y la Armada de México.

Esto con el objetivo de poner en marcha acciones preventivas y de reacción, ante la posible llegada de esos fenómenos hidrometeorológicos.

Destacó que esas condiciones climáticas se estarán presentando hasta el día lunes, en donde se espera se disipen lentamente.

Se realiza también un monitoreo permanente en el litoral costero por la alerta de la presencia de Mar de Fondo.

Por ello, se exhortó a la población en general, prestadores de servicios y restauranteros, extremen sus medidas preventivas.

Asimismo, a los visitantes y bañistas que acuden a las playas de la zona, se les pide eviten ingresar al mar, ya que los riesgos se incrementan con la presencia de esos fenómenos naturales.

El Mar de Fondo podría continuar hasta el martes, con una resaca de marea alta que se prolongaría hasta el próximo fin de semana.

Señaló que, de manera preventiva, se han habilitado varios refugios temporales para atender las emergencias y evacuación de familias que se pudieran encontrarse en riesgo.

Precisó que se mantiene una vigilancia en los afluentes que se encuentran en la geografía del municipio, que hasta el momento han aumentado sus niveles, pero no han rebasado la capacidad de los causes. Mesa de la Redacción